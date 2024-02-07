Bozüyük Belediyesi Miraç Kandili\'nde Lokma ve Mevlit Şekeri Dağıttı

Yerel

Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kapalı Pazar girişi ile 100. Yıl Çarşı Meydanı'nın önünde kurulan çadırlarda Miraç Kandili dolayısıyla lokma dağıtılırken, camilerde ibadet eden cemaate de mevlit şekeri ikram edildi.

Bozüyük Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla dün kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara ikramlar yaptı. Bu kapsamda, Kapalı Pazar girişi ile 100. Yıl Çarşı Meydanı'nın önünde kurulan çadırlarda lokma dağıtıldı. İbadet eden cemaate ise mevlit şekeri ikram edildi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da lokma dağıtım noktalarını ve pazarı ziyaret ederek hemşehrilerinin Miraç Kandili'ni kutladı.