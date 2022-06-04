Toplantı sonrası Osmaneli MYO Aşçılık Bölümünü ziyaret eden Kaymakam Yüksel Ünal , Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin , BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve senatosu üyeleri, hocaların ve öğrencilerin hazırladığı yemekleri ve tatlıları görme ve değerlendirme fırsatı buldular. MYO Aşçılık Okulunun sunumlarını ve yemeklerini çok beğenen heyet Osmaneli gastronomi turizminin yemeklerle öne çıkacağını söylediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yüksel Ünal, Osmaneli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › BŞEÜ Senatosu Osmaneli'nde toplandı - Son Dakika

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