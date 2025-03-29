Buca Belediyesi\'nde Maaş Krizi: İşçiler İş Bıraktı

Ramazan Bayramı öncesi Buca Belediyesinde yaşanan maaş krizi, işçilerin iş bırakma eylemine neden oldu. İş bırakma eylemi sebebiyle, ilçede neredeyse her mahallede oluşan çöp yığınları tepkiyle karşılandı. AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, bayram öncesinde Buca sokaklarının çöp yığınları haline geldiğini belirterek, CHP yönetimindeki Buca Belediyesinin iflas ettiğini söyledi.

Buca Belediyesinde işçiler, şubat ayı maaşlarının, dört aylık geriye dönük farkların ve iki aylık gıda kartı ödemelerinin yapılmaması sebebiyle iş bıraktı. Belediye bünyesinde çalışan bin 600'ün üzerinde işçi eyleme katılırken, ilçede ise 3 gündür çöplerin toplanmadığı gözlemlendi. Cadde ve sokaklarda biriken çöpler hem kötü kokuya hem de kirliliğe neden oldu.

"Buca Belediyesi iflas etti"

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, bayram öncesinde Buca sokaklarının çöp yığınları haline geldiğini ve CHP yönetimindeki Buca Belediyesinin iflas ettiğini belirtti. Sözlerini sürdüren Sağır, "Defaatle uyardık, yapıcı olmaya davet edip sürecin artık Buca'nın çıkmaza gittiğini, Buca'yı çıkmaz sokağa götürmemeleri gerektiğini ifade ettik. Bugün hala belediye başkanının bir garabet açıklamasına şahitlik ediyoruz. Belediye'yi başkaları yönetiyormuş gibi trajikomik davranışları var. Vatandaş isyan ederken bunlar sorumluluklarının farkında bile değiller. Güzel İzmir'imiz, güzel Buca'mız bunları kesinlikle hak etmiyor. Ne yazık ki sürecin bu noktalara gelebileceğini ön görmüş, uyarılarda bulunmuştuk. Fakat yıllık 5 milyar TL'ye yakın bütçesi olan bir Belediyeyi nasıl iflasa götürdükleri anlamak mümkün değil. Ayrıca belediye hizmetlerinde sorumlu kendileri değilmiş gibi yaşananlar için garabet açıklamalarını hayretle takip ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR