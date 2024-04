Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

Yerel

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Erol, bu anlamlı günde tüm çocukların bayramını kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu önemli günü bir kez daha coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Başkan Erol, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, ulusumuzun egemenliğinin millete ait olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun en önemli adımlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan, aynı zamanda çocuklarımızın geleceğimizin teminatı olduğunu bir kez daha hatırlattığı özel bir gündür. Çocukların sevgi ve umut dolu yarınlarını şekillendirmenin, onlara sağlıklı ve güvenli bir gelecek sunmanın her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayan Başkan Erol, çocukların eğitim ve gelişimine verilen önemin altını çizdi. Başkan Erol, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu ve onların haklarını korumak için var gücümüzle çalıştığımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Onların sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve en iyi eğitimi almaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Mehmet Erol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm Buharkentlilere ve ülkemizin geleceği olan çocuklara armağan ederek, kutlama mesajını tamamladı. - AYDIN