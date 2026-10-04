Buharkent\'te pazar yerlerindeki gıda ürünleri kontrol edildi, denetimler sürecek

Aydın'ın Buharkent ilçesinde tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe merkezinde ve Savcıllı Mahallesi'nde kurulan pazar yerlerinde gıda denetimi gerçekleştirildi.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun'un katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde pazar yerlerindeki gıda ürünleri kontrol edildi. İlçe merkezindeki pazar yerinin yanı sıra Savcıllı Mahallesi'nde kurulan pazarda da gerçekleştirilen kontrollerde, satışa sunulan gıda ürünlerine yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması, gıda ürünlerinin uygun şartlarda satışa sunulması ve ilgili mevzuata uygunluğun kontrol edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, ilçede vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla pazar yerleri başta olmak üzere gıda satış ve üretim noktalarındaki denetimlerini sürdüreceği bildirildi.