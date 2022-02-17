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Burada artan ekmekler yeni yemeklere lezzet katıyor - Son Dakika

Burada artan ekmekler yeni yemeklere lezzet katıyor

17.02.2022 11:09
Burada artan ekmekler yeni yemeklere lezzet katıyor

Eskişehir'de bir esnaf lokantası, artan ekmeklerini israfa yol açmamak adına köfte ve diğer yemeklerde kullanarak herkese örnek oluyor.

Eskişehir'de bir esnaf lokantası, artan ekmeklerini israfa yol açmamak adına köfte ve diğer yemeklerde kullanarak herkese örnek oluyor.

Günümüzün en büyük problemlerinden birisi olan gıda israfına yönelik esnaflar farklı önlemler almaya devam ediyor. Eskişehir'de özellikle ara sokaklarda ve caddelerde yerlere bırakılan ekmek parçalarına rastlamak mümkün olabiliyor. Eskişehir'de yer alan bir esnaf lokantası da, kalan ekmeklerini yine dükkanda yer alan yemeklerde kullanarak israfa dikkat çekmeye çalışıyor.

"Annelerimiz ekmeği ziyan etmezdi"

Beş yıldır esnaf lokantası işletmeciliği yapan Ahmet Yıldız, vatandaşların bu konuda daha dikkatli davranması gerektiğini belirtti. Birçok insanın farklı şekillerde ekmeklerini değerlendirerek israfı önleyebileceğini dile getiren Yıldız, "Ülkemizde en büyük problemlerden birisi maalesef ekmek israfı. Biz ekmeklerimizi israf etmemek adına dükkan içinde kullanmaya devam ediyoruz. Özellikle evlerimizde yaptığımız gibi ekmekleri köfte yapımında kullanarak değerlendiriyoruz. Annelerimiz ekmekleri bu şekilde kullanarak ziyan etmezdi. Biz de aynı yöntemi uyguluyoruz. Birçok köfte çeşidinde kullanma şansımız olmasından dolayı da ekmeklerimiz israf olmuyor. Paket ekmek kullanmak israfı büyük oranda engelleyebilir, ancak maliyetlerden dolayı kullanmak bizim için sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden ziyan olacak ekmeği en aza indirgemek adına bu yöntemleri kullanıyoruz. Bunun dışında hayvancılık yapan bazı arkadaşlarımız da haftalık olarak kalan ekmekleri bizden alarak hayvanlarını besliyorlar. Bazı öğrenciler de zaman zaman köpek veya kedileri için bizden ekmek almak istiyorlar. Yine elimizde kalırsa ekmekleri onlara vererek değerlendiriyoruz. Umarım bu şekilde birçok vatandaşa örnek oluruz ve insanlar ekmeğin değerini daha iyi anlamaya özen gösterirler" dedi. - ESKİŞEHİR

Burada artan ekmekler yeni yemeklere lezzet katıyor
Burada artan ekmekler yeni yemeklere lezzet katıyor
Burada artan ekmekler yeni yemeklere lezzet katıyor
Burada artan ekmekler yeni yemeklere lezzet katıyor

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Eskişehir, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burada artan ekmekler yeni yemeklere lezzet katıyor - Son Dakika


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