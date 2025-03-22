Burdur'da Ekrem İmamoğlu'na Destek Mitingi Düzenlendi

Haber/ Muhammet Fatih Başcı

(BURDUR) Burdur'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto edildi.

Burdur'da binlerce kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. CHP Burdur İl Başkanlığı önünde miting düzenlendi. Mitinge CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel, CHP ilçe başkanları, CHP, TKP, TİP, Zafer Partisi, İYİ Parti üyeleri, Emekli Meclisleri Sendikası üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mitingde CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç, Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut parti binası önünde toplanan kalabalığa konuşma yaptı.

"Bir çift mavi gözün ışığında her şey çok güzel olacak"

CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç, mitingde yaptığı konuşmada," Emeği en yüce değer bilen, ekmek kavgası veren yoksulun yoldaşı, emekçinin kardeşi halkın iktidarının yolcuları sizlere şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlatacak değilim. Çünkü burada bulunan her kardeşim bugün ülkemizde yaşanan olayları, tehlikeleri çok iyi bilmektedir. Ülkemizi olağanüstü hal koşullarında kendi emel ve amaçları uğruna yönetmeyi marifet sananlar daha düne kadar birlikte salya-sümük ağlayarak sömürgeci uşağı Fetullah Gülen denen zata özlemlerini dile getirenler şimdi yine kendi koltuğunu kaybetmemek adına baskı yolunu seçenler bu kez istediklerini elbette elde edemeyecekler. Kendi kazdıkları kuyuda boğulacaklardır. Çünkü halk artık yalanlara, iftiralara doydu ve bıktı. Seçim hazırlığında bile devletin tüm organlarını kendi istekleri ve arzularıyla yönlendirenler, seçime katılacak partileri belirlemeye çalışanlar, hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alanlar bu aziz milletten dersini elbette alacaktır. Devletin başındaki zat 'hey hey hey' diyerek sataşacağına söyleyeceklerimi iyi dinle. Aziz şehitlerimize 'kelle' dedin, öksüz yetimin hakkını yedin, bu ülkenin malını, mülkünü, fabrikalarını sattın, bugüne kadar din ile milletimi kandırdın, din sömürüsü yaptın, açlıkla terbiye etmeye çalıştın. Bak buradan altı oklu bayrağın altından sesleniyorum, dilinde yalan, kursağında haram olanın elinde Kur'an olmaz. Terörist karşılayanlar vatan sevgisinden bahsedemez. Olağanüstü hallerle yönetmeyi seçenler özgürlük sözünün yanından bile geçemez. Sen önce haddini bileceksin. Bir çift mavi gözün ışığında her şey çok güzel olacak." dedi.

"Ekrem başkanımızın şahsında bütün haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz"

Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel ise, "Biz bugün burada aslında bugünün siyasi rejiminin de üzerinde yükseldiği yasaları ve anayasayı korumak için bulunuyoruz. Yasanın olmadığı, anayasanın askıya alındığı bir rejim yalnızca muhalifler için değil, iktidar için de günü geldiğinde, kendisini vuracak bir bumeranga dönüşür. Dolayısıyla burada mesele yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu değildir, sayın İmamoğlu'nun şahsında, seçilmişler, seçimler ve yurttaşlarımızın sandıkla kuracağı hem yasal hem de geleneksel siyasi kültürün tehdit altında olmasıdır. Biz seçilmişler olarak, Ekrem başkanımızın şahsında, başta seçme ve seçilme hakkımız olmak üzere, anayasa ve ilgili yasalarla güvence altına alınmış bütün haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye'nin yıkılmayan tek kalesini kimse yıkamaz. Her şey çok güzel olacak"

Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd'da konuşmasında şunları kaydetti:

"Yönettiğimiz yerlerde sizler adına Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak ve ideolojimizin gereği olarak şeffaf, adil, kamu ve belediye kaynaklarını çok dikkatli ve hassas kullanarak hesap veren, halkçı, dürüst ve sizlerin gurur duyacağı bir yönetim anlayışıyla uygulamaya çalışıyoruz. Ama maalesef hükümetin tırnak içerisinde 'silkeleme' operasyonuna tabi tutuluyoruz. Ama yılmak yok. Yılmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Sonuç olarak İstanbul Büyükşehir Belediyemizde yaşanan bu inanılmaz olaylar bütün ülkeyi ayağa kaldırdı. Çünkü bu karar vicdanlarda yara açtı. 35 yıl önce alınan bir diploma Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayının önünü kesmek için bir gecede iptal edildi. Hiç kimsenin vicdanında onaylanmayan bu olayın arkasından 16 milyonun yöneticisi İstanbul Büyükşehir Belediye başkanına saat 06.00'da bir şafak vaktinde baskın yapıldı. Vicdanları yerle bir ettiler. Türkiye'nin yıkılmayan tek kalesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yıkılmaya çalışılıyor. Ama biz Mustafa Kemal'in askerliyiz. Hak, hukuk ve demokrasi mücadelemiz ülkemizde adalet sağlanana kadar, hukuk evrensel değer olana kadar ve tam demokrasi sağlanana kadar devam edecek. Sizler, bizler dim dik ayakta kaldığımız sürece Türkiye'nin yıkılmayan tek kalesini kimse yıkamaz. Her şey çok güzel olacak."

"Ekrem dediler, Mansur dediler, Hülya dediler, Ali dediler, Okan dediler ama bizim beraber olduğumuzu hala anlamadılar"

Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş'de yaptığı konuşmada, "Ülke olarak çok zor dönemlerden geçiyoruz. Maalesef bu baskı her zaman vardı ve olmaya da devam ediyor, gittikçe de şiddetleniyor. Ama yılmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki her ne olursa olsun biz birlikte güçlüyüz. Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğimizin sözünü vermek için buradayız. En başından beri bizi bize kırdırmaya çalıştılar. Ekrem dediler, Mansur dediler, Hülya dediler, Ali dediler, Okan dediler ama bizim bir beraber olduğumuzu hala anlamadılar. İşte onu anlatmak için buradayız. 'Zulüm meşru ise isyan haktır' diyor. Evet haksızlığa karşı susan da dilsiz şeytandır." değerlendirmesinde bulundu.

"Halkın iradesine ipotek koymayın"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise şunları söyledi:

"Tam 1 yıldır gece-gündüz demeden 412 belediye başkanı olarak çalışıyoruz. Önce kaynaklar kısıtlandı, ardından geçmiş döneme ait borçlar ödetilmek istendi. Yıldık mı? Hayır. Ardından yavaş yavaş suçlamalar, gözaltılar ve kayyum atamaları başladı. Bu ülkenin daha önemli sorunları var. Bugün biz bu kürsü de keşke asgari ücretin altında yaşamak zorunda olan insanların derdini konuşsaydık. Keşke bugün işsizliği konuşsaydık. Keşke bugün duygusal kopuşunu yaşamış bu ülkeyi terk etmek isteyen gençlerin, bu ülkeyi terk etmemesi için onları ikna etmeyi konuşsaydık. Gelin beyler bu ülkenin sorunlarını çözelim. Siz bizleri görevden alarak, el çektirerek bu gerçekleri ortadan kaldıramazsınız. Bugün kapımızın önünde iş isteyen binlerce insan varken, bugün gençler bu ülkeyi terk etmek istiyorken bizleri görevden almak bu ülkenin hiçbir sorununu çözmez. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' der. 85 milyon vatandaşın kimsesi bu ülkenin devletidir, devleti yönetenleridir. Bu ülkenin devleti var olmak zorundadır. Çünkü geçtiğimiz günlerde MHP'nin genel başkanı sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan toplumsal uzlaşı bugün başka bir alana dönüştürülüp çatışma alanına çevrilmemelidir. Biz kavga etmek istemiyoruz. Biz kol kola girmek istiyoruz. 85 milyon yurttaşımızın her birine yetecek kaynak var, her birimize yetecek bir ülke var. Bu ülkeyi hep birlikte yönetmek istiyoruz.Halkın iradesine ipotek koymayın. Biz devletimize inanırız, bağımsız yargıya inanırız ve şuna inanırız ki milletten daha büyük irade yoktur. Yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türküm diyene."

"Bizde Ekremler tükenmez"

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut'ta konuşmasında, "Hepinizin malumu, biliyorsunuz pazar günü bir ön seçim kararı almıştık ve ön seçim yapacaktık. Adam gibi yarışalım dedik, mert gibi sandık koyalım dedik, Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyelim dedik, kararı bu millet versin dedik. Önce bir tane üniversite arkadaşıyla hatırası olmayanlar, bir tane üniversite fotoğrafı olmayanlar 'senin üniversite diplomanda bir hata mı var?' Dediler. Diplomasını görmedik. Gören varsa söylesin. O zaman 'diplomasız Erdoğan' diyenlere hak vermemek mi lazım? Ama diyorlar ki '35 yıl önceki senin üniversite geçişinde bir hata var, o yüzden diplomanı iptal ettik' diyorlar. O da kesmedi 'belediyede usulsüzlük yaptın' dediler. Bunu kim diyor bize biliyor musunuz? O ayakkabı kutularında para saklayanlar diyor. Bunların tek bir derdi var, korktular korktular. Baktılar meydanlar akın akın İmamoğlu diye geliyor, seçim gidecek, Cumhurbaşkanlığı gidecek, iktidar gidecek, bugünkü yaptıkları kendi başlarına gelecek diye korktular, seçimi kaybedeceklerinden korktular. Ama korkmaya devam etsinler, şu alanlara baksınlar bizde Ekremler tükenmez, bizde Ekremler tükenmez." İfadelerini kullandı.