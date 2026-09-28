Burdur'da kız istemeye giden genç, meşaleler ve havai fişeklerle caddeyi aydınlattı - Son Dakika
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Burdur'da kız istemeye giden genç, meşaleler ve havai fişeklerle caddeyi aydınlattı

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Burdur\'da kız istemeye giden genç, meşaleler ve havai fişeklerle caddeyi aydınlattı
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Burdur'da bir genç, sevgilisine “Burdur'u yakacağım” sözünü tutup kız istemeye arkadaşlarıyla meşaleler ve havai fişeklerle gitti. Kentin işlek caddelerinden birinde caddeyi aydınlatan görüntüler vatandaşların dikkatini çekti ve gece unutulmaz bir kız isteme merasimine dönüştü.

Burdur'da genç, sevgilisine verdiği "Seni istemeye geldiğim gün Burdur'u yakacağım" sözünü tuttu. Kız istemeye giderken kentin en işlek caddelerinden birinde meşaleleri yakan, havai fişekleri peş peşe gökyüzüne gönderen genç ve arkadaşları, ortaya çıkan görüntülerle adeta geceyi gündüze çevirdi.

Sevdiği kızın ailesiyle tanışıp kız istemeye hazırlanan Özgür Taburoğlu, bu özel günü sıradan bir şekilde geçirmek istemedi. Günler önce sevgilisine verdiği sözü tutmak için arkadaşlarıyla birlikte hazırlık yapan Özgür Taburoğlu, kız arkadaşının evinin bulunduğu caddeye geldi. Kentin en işlek caddelerinden birinde Özgür Taburoğlu ve arkadaşları, ellerindeki meşaleleri yakarak ilerlemeye başladı. Meşalelerin alevleri caddeyi aydınlatırken, peş peşe atılan havai fişekler de gökyüzünü renklendirdi. Bir anda ortaya çıkan görüntüler çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Sevgilisine, "Seni istemeye geldiğim gün Burdur'u yakacağım" diye söz verdiğini belirten, kız istemeye geldiği gün verdiği sözü tuttuğunu söyledi. Meşaleler ve havai fişekler eşliğinde sevgilisinin evine ulaşan Taburoğlu, burada ailesinden kız istemek için kapıyı çaldı. Gecenin sonunda yaşananlar ise hem genç çift hem de çevredeki vatandaşlar için unutulmaz bir kız isteme merasimine dönüştü.

Kaynak: İHA
MagazinBurdurYaşamYerelSon Dakika

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