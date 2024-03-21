Burhaniye Belediyesi, Huzurevi Sakinlerine Ramazan Etkinliği Düzenledi

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in önderliğinde, Kenan Sucuoğlu Huzurevi'nde kalan vatandaşlar için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Ramazan'ın bereketini yaşamak ve yaş almış vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemesi adına gerçekleştirilen etkinlikte, huzurevinde kalan yaşlılara yemek ikram edildi.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Yaşlılarımızın yanında olmak ve onların hayatlarına dokunmak bizim için büyük bir onurdur. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak ve bu güzel atmosferi yaşlılarımızla paylaşmak bizi çok mutlu ediyor. Onların duaları ve tebessümleri bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır" dedi. - BALIKESİR
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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