Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından 9 Nisan 2026'da gerçekleştirilen başkanvekilliği seçiminin iptali istemiyle açılan davada yeni gelişme yaşandı. Bursa 3. İdare Mahkemesi, seçim gününe ait görüntülerin incelenmesine karar verdi. Davacı taraf, yürütmenin durdurulması talebinin henüz karara bağlanmadığını belirterek yargı sürecinin devam ettiğini açıkladı. Seçim günü polis CHP'li meclis üyeleri de dahil tüm meclis üyelerinin belediye binasına girmesine izin vermiş, partililere müsaade etmemiş ve arbede yaşanmıştı. CHP ise seçimde aday çıkarmamış, çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı Şahin Biba'yı 61 oyla başkanvekili seçmişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen belediye başkanvekilliği seçimiyle ilgili hukuki süreç devam ediyor. 9 Nisan 2026 tarihinde yapılan seçimin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada önemli bir gelişme yaşandı.

Yeni Parti Bursa İl Başkanlığı Hukuk ve Yasal Süreçlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Av. Levent Dağdeviren, yaptığı açıklamada Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin 2026/1165 Esas sayılı dosyasında seçim gününe ilişkin görüntülerin incelenmesine karar verdiğini duyurdu.

Seçim günü yaşananlar mahkemeye taşındı

Dağdeviren, seçim günü belediye binası çevresinde barikatlar kurulduğunu ve biber gazı kullanıldığını öne sürdü. Aralarında Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişinin gazdan etkilendiğini belirten Dağdeviren, belediye meclis üyelerinin kolluk kuvvetleri tarafından belediye binasına girişlerinin engellendiğini iddia etti. Söz konusu uygulamalar nedeniyle seçilmiş belediye meclis üyelerinin iradelerini sandığa yansıtamadığını savunan Dağdeviren, başkanvekilliği seçiminin hukuken sakatlandığını ileri sürdü.

Seçim gününe ait görüntüler incelenecek

Açıklamada, Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin belediye meclis üyelerinin belediye binasına alınmadığı yönündeki iddialar üzerine seçim gününe ait CD'lerin incelenmesine karar verdiği belirtildi. Dağdeviren, yürütmenin durdurulması taleplerinin ise henüz karara bağlanmadığını vurgulayarak adli sürecin devam ettiğini ifade etti. Yürütmenin durdurulması yönünde verilebilecek bir kararın Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimine ilişkin hukuki süreci doğrudan etkileyebileceğini belirten Dağdeviren, önümüzdeki süreçte yeni gelişmeler yaşanabileceğini kaydetti.

"Mücadelemiz makamlar için değil"

Mücadelelerinin herhangi bir makam elde etmek amacı taşımadığını savunan Dağdeviren, Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş liderliğinde Bursa halkının sandıkta ortaya koyduğu iradenin korunması ve hukukun eşit uygulanması için mücadele ettiklerini belirtti.

Seçime CHP'li meclis üyeleri katılmamıştı

9 Nisan 2025 günü Büyükşehir Belediye Meclisi, Bozbey'den boşalan koltuğa Şahin Biba'yı vekaleten seçmişti. Meclis Başkanvekili Oktay Yılmaz, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, b fıkrası hükümleri gereğince belediye başkan vekilinin seçileceğini söylemiş, başkan vekili seçimi için CHP Grubu aday çıkarmamıştı. Şahin Biba gizli oylamada 61 oyla başkanvekili seçilmişti.

"Bursa'nın iradesi sadece bir söylemden değil meclisteki temsil dağılımından da okunur"

Şahin Biba seçim sonrası yaptığı konuşmada Bursa'nın iradesinin sadece bir söylemden ibaret olmadığını meclisteki temsil dağılımından da bu iradenin okunduğunu belirterek "hukuk içinde işleyen bu demokratik sürece ve milletin meclise yansıyan tercihine saygı duymaya davet ediyorum" demişti.