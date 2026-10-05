Bursa'da Bozbey ve Erdem'in yargılandığı 63 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı - Son Dakika
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Bursa'da Bozbey ve Erdem'in yargılandığı 63 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı

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Bursa\'da Bozbey ve Erdem\'in yargılandığı 63 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı
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Bursa'da 63 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı, Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem de aralarında bulunuyor. İkinci duruşma öncesinde tutuklu sanık sayısı 16'ya gerilerken, duruşmada sanıkların hukuki durumu ve dosyadaki deliller ele alınacak.

Bursa'da Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 63 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklu yargılanan Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi önceki dönem Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 63 sanıklı davanın ikinci duruşması, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonu'nda başladı. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu bulunan 16 sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

Davanın ilk duruşması 20 Temmuz'da gerçekleştirilirken, 37 tutuklu sanığın bulunduğu duruşma 11 gün sürmüştü. Mahkemenin ara kararı ve sonraki tutukluluk incelemeleriyle birlikte 21 kişi tahliye edilirken, tutuklu sanık sayısı 16'ya geriledi. İlk duruşmada Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Dava kapsamında hazırlanan iddianamede Mustafa Bozbey hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlamaları yöneltildi. Bozbey hakkında toplam 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Turgay Erdem hakkında ise 946 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem'in liderliğinde faaliyet gösterdiği öne sürülen iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verildi. Sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamaları bulunuyor.

Yaklaşık 2 aylık aranın ardından yeniden hakim karşısına çıkan sanıkların hukuki durumlarının yanı sıra dosyadaki deliller ve tarafların taleplerinin ele alınması bekleniyor. Toplam 63 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma öncesinde 16 sanığın tutukluluğu sürüyor. Duruşmada özellikle tutuklu sanıkların durumuna ilişkin verilecek kararlar yakından takip edilecek.

Bozbey'in eşi Seden Bozbey ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın da davaya girmek için adliyeye geldiği görüldü.

Kaynak: İHA
Mustafa BozbeyTurgay ErdemPolitika3. SayfaBursaYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Bozbey ve Erdem'in yargılandığı 63 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı - Son Dakika
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