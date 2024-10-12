Bursa'da 'Cumhuriyet Tırı' Yola Çıktı - Son Dakika
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Bursa'da 'Cumhuriyet Tırı' Yola Çıktı

Bursa\'da \'Cumhuriyet Tırı\' Yola Çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin 101. yılı için hazırlanan 'Cumhuriyet Tırı' ile Cumhuriyet değerlerini halkla buluşturmak amacıyla yola çıktı. Tır, her gün farklı bir ilçeye uğrayacak ve çeşitli etkinliklerle Bursalıları bir araya getirecek.

12.10.2024 15:36  Güncelleme: 15:38
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin 101'inci yıl dönümünde Cumhuriyet değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için hazırlanan 'Cumhuriyet Tırı', yola çıktı. 29 Ekim'e kadar her gün bir ilçeye uğrayacak olan 'Cumhuriyet Tırı'nın ilk durağı ise Gemlik ilçesi oldu. Başkan Mustafa Bozbey, "Cumhuriyet Tırı'mız, geçmişten geleceğe uzanan bir köprü, Cumhuriyetimizin bize öğrettiği değerleri hep birlikte hatırlayacağımız bir yolculuğun simgesidir" dedi.

Bu yıl 101. yıl dönümü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın heyecanı, Bursa'da şimdiden başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in değerlerini daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından özenle hazırlanan 'Cumhuriyet Tırı', yola çıktı. 'Cumhuriyet Tırı'nın ilk durağı ise Gemlik Zeytin Dalı Meydanı oldu. 29 Ekim'e kadar her gün bir ilçeye uğrayacak olan tırda hazırlanan 'Senden Öğrendik' temalı Cumhuriyet Sergisi' Bursalılarla buluşacak. Bilim Teknoloji Merkezi deney düzenekleri uygulaması, Cumhuriyet temalı kahoot yarışması, söyleşiler ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konseriyle de vatandaşlar eğlence dolu bir gün geçirecek.

BTM binası önünde düzenlenen Cumhuriyet Tırı'nı uğurlama törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Akbulut ve Kültür AŞ Genel Müdürü Yankı İçöz katıldı.

"Cumhuriyet Tırı'mız, geçmişten geleceğe uzanan bir köprü"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyetin 101. yıl dönümüne doğru adım adım ilerlerken, Cumhuriyet'in değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için hazırladıkları 'Cumhuriyet Tırı'nın bugün yola çıktığını açıkladı. Cumhuriyet'in eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık temelleri üzerine kurulduğunu ve milletin ortak iradesiyle yükselmiş büyük bir eser olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Ata'mızın 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi yaşatmak, anlamını ve önemini gelecek kuşaklara anlatmak, hepimizin görevidir. İşte Cumhuriyet Tırı'mız da bu mirası hatırlatmak, bu değerleri yeniden yüceltmek için tüm ilçelerimizi dolaşacak. Gemlik ilçemizden başlayan bu yolculukta, 29 Ekim'e kadar her gün bir ilçemizde olacağız. Her ilçede Cumhuriyet temalı etkinlikler, söyleşiler ve sergiler düzenleyerek, Cumhuriyetimizin ışığını halkımızla buluşturacağız. Cumhuriyet Tırı'mız, geçmişten geleceğe uzanan bir köprü, Cumhuriyetimizin bize öğrettiği değerleri hep birlikte hatırlayacağımız bir yolculuğun simgesidir" diye konuştu.

Sonsuza kadar yaşatacağız

İlk durağı olan Gemlik'te, Cumhuriyet temalı kahoot yarışmasının gençlerle buluşacağını dile getiren Başkan Bozbey, "'Cumhuriyet fikri ve Atatürk' konulu söyleşimizde tarihimizi hatırlayacak ve 'Senden öğrendik' temalı sergimizde Atatürk'ün izlerini sürerek geleceğe ışık tutacağız. Bu anlamlı yolculukta, Cumhuriyetimizin 101. yılını coşku ile karşılarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için can veren tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Onların bize bıraktığı bu eşsiz mirası, Cumhuriyet'in ışığını hep birlikte taşımaya devam edeceğiz. Cumhuriyet, bizim rehberimiz; yolumuzu aydınlatan sonsuz bir meşaledir. ve biz, bu meşaleyi her zaman el üstünde tutacak, sonsuza kadar yaşatacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da 'Cumhuriyet Tırı' Yola Çıktı - Son Dakika

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