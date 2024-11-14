Bursa'da Danslı Alışveriş Keyfi - Son Dakika
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Bursa'da Danslı Alışveriş Keyfi

Bursa\'da Danslı Alışveriş Keyfi

Bursa'da bir marketin çalışanı, müşterileri dans ettirerek alışverişi eğlenceli hale getiriyor.

14.11.2024 12:23
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Bursa'da bulunan bir markette, market çalışanı açtığı şarkılarla müşterilerini karşılıyor. Alışveriş için gelen müşteriler, ya halay ya da dans ederek ihtiyaçlarını karşılarken, renkli görüntüler ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ortağıyla birlikte 4 yıldır market işleten Serkan Durak, yaptığı mini konserlerle müşterilerini karşılıyor. İhtiyaçlarını karşılamak için gelen vatandaşlar ise bir yandan alışveriş yapıyor, bir yandan dans ediyor. Ortaya çıkan renkli görüntüler kameralara yansırken, İHA'ya konuşan Durak, "Bizim markette dans etmeyen alışveriş yapamaz" ifadelerini kullandı. Röportaj esnasında alışveriş yapmak için giren bir müşteri ise kendini müziğin ritmine kaptırınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

"Canı sıkılan alışverişi bahane edip geliyor"

Gelen müşterilerin yüzünün güldüğü belirten Durak, " 4 yıldır bu marketi ortağımızla işletiyoruz. Müşterilimizin yüzünü güldürmek için hareketli müzikler açıyoruz. Buraya gelen müşterinin yüzünün düşme ihtimali yok gibi bir şey. Müşterilimiz bizi tanıyarak, bilerek geliyor. Müzik açık olduğu zaman birlikte oynuyoruz, olmadığı zaman da ritmimizi kendimiz yakalıyoruz. Amacımız insanların yüzünü güldürmek. Biz bu mahallenin esnafıyız, biz onları onlarda bizi sahiplendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Danslı Alışveriş Keyfi - Son Dakika

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