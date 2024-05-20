Bursa'da Haluk Levent Konseri - Son Dakika
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Bursa'da Haluk Levent Konseri

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Türk Rock Müziği sanatçısı Haluk Levent, Bursalılara unutulmaz bir konser verdi. Binlerce kişi şarkılara eşlik etti.

20.05.2024 15:32
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(BURSA Bursa'da Haluk Levent söyledi, on binler eşlik etti

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamına sahneye çıkan Türk Rock Müziğinin sevilen ismi Haluk Levent, söylediği şarkılarla Bursalılara 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşattı.

Osmangazi Belediyesi 3 süren etkinlikler ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir coşkuyla kutladı. Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni'nde 3gün boyunca Bursalılar gönüllerince eğlendi.17-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen etkinliklerde sokak basketbolu ve masa tenisi turnuvası ile gençlik aktiviteleri düzenlendi. Etkinlerin son günü ise 19 Mayıs saat 19: 19'daOsmangazi Gençlik Yürüyüşü ile başladı.

Yürüyüşe Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın vesanatçı Haluk Levent'in yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey,Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaşve Bursalı vatandaşlar katıldı. FomaraMeydanı'nda başlayan yürüyüş Osmangazi Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşün ardından Osmangazi Meydanı'nda on binlerce Bursalının önünde sahneye çıkan Türk rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent, en sevilen şarkılarını sevenleri içinsöyledi. Sahneden inerek seyircilerin arasına karışan Haluk Levent, şarkılarının bir kısmını seyircilerin arasında söyledi.Bursalılarda şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. 2 saat sahnede kalan Haluk Levent, İzmir Marşı, Elfida, Zor Aşk, Hani Benim Olacaktıngibi şarkılarını büyük bir coşkuyla söyledi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Konser öncesi ise Haluk Levent, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekti. "Haluk Levent sahnede olup da eğlenmemek olur mu" diye sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Burada 3 gün boyunca devam eden etkinliklere emek veren dostlara ve emekçi kardeşlerimize bu güzel organizasyonda katkısı bulunan Haluk Leventve herkese teşekkür ederim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

BaşkanAydın, Haluk Levent'e çiçek ve Bursa minyatürünün olduğu tablo hediye etti.

Kaynak: İHA

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