Bursa'da İftar İçin İkram Dağıtımı Başladı - Son Dakika
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Bursa'da İftar İçin İkram Dağıtımı Başladı

Bursa\'da İftar İçin İkram Dağıtımı Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, iftara yetişemeyenler ve görev başında olanlar için şehrin yoğun geçiş noktalarında iftariyelik ikramda bulunuyor. Belediye, farklı metro duraklarında her gün sandviç, hurma, zeytin ve su paketleri ulaştırıyor.

28.02.2025 20:05  Güncelleme: 20:20
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin yoğun geçiş noktalarında, iftara yetişemeyenler ve görev başında olanlar için iftariyelik ikramında bulunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Terminal, Şevket Yılmaz Hastanesi, Şehir Hastanesi ile Acemler, Şehreküstü, Mimar Sinan, Küçük Sanayi, Arabayatağı, Uludağ Üniversitesi, Otosansit, Organize Sanayi, Osmangazi, Hacivat, Gürsu ve Kestel metro duraklarında her gün vatandaşlara soğuk sandviç, hurma, zeytin ve sudan oluşan iftariyelik paketler ulaştırılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan'ın bereketini ve paylaşma kültürünü hep birlikte yaşamanın önemine vurgu yaparak, "Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en yoğun hissedildiği zamanlardan biridir. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, bu mübarek ayda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İftara yetişemeyen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz, kentin farklı noktalarında iftariyelik ikramlarını ulaştırıyor. Paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini hep birlikte yaşamak dileğiyle, tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da İftar İçin İkram Dağıtımı Başladı - Son Dakika

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