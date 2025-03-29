Bursa\'da İftar Programında Dayanışma Rüzgarı

Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu kentin her noktasında hissettiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Yıldırım ilçesinde iftar programı düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede düzenlenen iftar programları Yıldırım ilçesiyle devam etti. Temenyeri Kapalı Pazar Alanı'ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, dayanışmanın, birliğin ve bereketin ayı olan Ramazan'da aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in sosyal belediyeciliği çok önemsediğini belirten Saldız, herkesin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutladı. - BURSA