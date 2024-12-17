Bursa'da Olta Ustaları Yarıştı - Son Dakika
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Bursa'da Olta Ustaları Yarıştı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Balık Tutma Yarışması'nda 45 usta balıkçı, Marmara Denizi'nde en fazla balığı yakalamak için yarıştı. Yarışmada 2 bin 265 kilo balık tutan Polat Doğan birinci olurken, etkinliğin amacı Bursa'nın denizcilik kültürünü ve doğal güzelliklerini ortaya çıkarmaktı.

17.12.2024 17:22
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Bursa'da olta ustaları yarıştı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Balık Tutma Yarışması'nda teknelerle Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, en fazla balığı tutarak birinci gelebilmek için kıyasıya yarıştı.

Deniz ve göllere toplam 277 kilometre kıyısı bulunan Bursa'nın deniz kenti özelliğini daha fazla öne çıkartmak için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Körfezi'nde renkli bir yarışmaya ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Gemlik Körfezi'nde 'Olta Ustaları Yarışıyor-Balık Tutma Yarışması' düzenlendi. Gemlik İskelesi'nden 5 farklı tekneyle günün ilk ışıklarında Marmara Denizi'ne açılan toplam 45 usta balıkçı, kendi ekipmanlarıyla en fazla balığı yakalamak için hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülerin de yaşandığı yarışmada, usta balıkçılar birinci gelebilmek için hem kıyasıya yarıştı hem de denizin tadını çıkardı. Günün sonunda 2 bin 265 kilo balık tutan Polat Doğan birinci olurken, bin 780 kilo balık tutan Efraim Öztaş ikinci, bin 170 kilo balık tutan Geylani Bol üçüncü oldu. Yarışmanın sonunda Spor İşleri Şube Müdürü Fatih Turgut tarafından dereceye giren usta balıkçılara çeşitli ödüller takdim edildi.

Spor İşleri Şube Müdürü Fatih Turgut, Bursa'nın denizcilik kültürünü ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen yarışmanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Usta balıkçıların bir yandan yarıştığını bir yandan da keyifli anlar yaşadığını belirten Turgut, "Yarışmaya katılan ve dereceye giren herkesi tebrik ediyorum. Bu tür etkinliklerle hem denizlerimize olan ilgiyi artırmayı hem de sporun her dalında bir araya gelmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Olta Ustaları Yarıştı - Son Dakika

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