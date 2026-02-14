Herkes güldüğü zaman Bursa'da bir başkadır Ramazan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Herkes güldüğü zaman Bursa'da bir başkadır Ramazan

Herkes güldüğü zaman Bursa\'da bir başkadır Ramazan
14.02.2026 11:42  Güncelleme: 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayını huzur ve dayanışma içinde geçirmek için iftar organizasyonları ve sosyal yardımlarla hazırlıklarını tamamladı. 17 ilçede 28 ayrı iftar düzenlenecek ve ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar yapılacak.

Bursa'da sofraların büyüdüğü, dayanışmanın çoğaldığı, paylaşmanın berekete dönüştüğü 11 Ayın Sultanı için Bursa Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın kentte huzur ve dayanışma içerisinde geçirilmesine bu yıl da öncülük edecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan desteği verecek olan Bursa Büyükşehir, 17 ilçede toplam 28 ilçe iftarı düzenleyecek. Başkan Bozbey de iftar sofralarında Ramazan'ın manevi duygusunu ve bereketini Bursalılarla paylaşacak. Her yıl 3 sabit alanda belirlenen iftar noktaları bu yıl 4'e çıkarıldı. Emir Sultan, İshakpaşa BURULAŞ Otoparkı ve Fomara Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı'nın yanı sıra Değirmenönü Mahallesi'nde de sabit iftar noktası kurulacak.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik örneği olarak kente kazandırılan 3 Kent Lokantası da Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak hizmet verecek. İftara yetişemeyen vatandaşlar için ise yoğunluğun yaşandığı 14 ayrı noktada her gün iftariyelik dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi, kentin 1061 mahallesinde de Ramazan ayı boyunca en az bir kere vatandaşlara tatlı ikramında bulunacak.

Eski Ramazan gelenekleri yaşatılıyor

Geçen yıl yoğun ilgi gören Kültürpark Ramazan Meydanı, bu yıl da Bursalılara özlenen eski Ramazan geleneklerini yaşatacak. Karagöz-Hacivat gölge oyunundan sihirbaz gösterilerine, orta oyunundan söyleşilere ve konserlere kadar birçok etkinlik, her yaştan insana keyifli anlar yaşatacak. 11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Birçok tarihi ve kültürel güzelliği içerisinde barındıran Bursa, bu yıl da Ramazan ayının dolu dolu yaşandığı bir kent olacak. Hem etkinliklerimizi hem de soframızı paylaşacağız. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin Ramazan ayında da yanında olmayı sürdüreceğiz. Ramazan ayı, paylaşma ve dayanışma ile güzel. Ramazan bereketi sofralardan eksik olmasın" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Herkes güldüğü zaman Bursa'da bir başkadır Ramazan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Margaret Qualley’in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı Margaret Qualley'in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı
Nereden nereye Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar Her şey 12 yıl önce başlamış 300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar! Her şey 12 yıl önce başlamış
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga
Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı! Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı

10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:57
Ramazan öncesi vatandaşa müjde Zincir marketlerle indirim anlaşması
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
09:11
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 11:44:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Herkes güldüğü zaman Bursa'da bir başkadır Ramazan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.