Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Mudanya ilçesinde sahil bandında seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Yaya trafiğini olumsuz etkileyen satış faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen uygulamalara yunus polisleri de destek verdi. Denetimler sırasında, yaya yolunda faaliyet gösteren seyyar satıcılar kontrol edilerek gerekli uyarılar yapıldı. Yetkililer, sahil kesiminde vatandaşların rahat hareket edebilmesini sağlamak adına uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Denetimlerin sürdüğü bölgede zaman zaman zabıta ekipleri ile satıcılar arasında kısa süreli anlaşmazlıklar yaşanırken, ekiplerin kamu düzenini sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Bursa'da Seyyar Satıcılara Denetim - Son Dakika
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