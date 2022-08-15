Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sağanak yağış sonrası yollar göle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

15.08.2022 09:42
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti. İlçenin üst kesimlerinden taş yığınlarıyla birlikte akan sel suları rögarları tıkadı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Alt yapı yetersizliği vatandaşlara çile olarak geri döndü. Mahsur kalanların yardımınaysa itfaiye ve AFAD ekipleri yetişti.

Sabah 07.00'de başlayan sağanak yağış 1,5 saat boyunca etkili oldu. Özellikle Yeni Mahalle, Siteler, Eğitim ve Halitpaşa Mahallesi'ndeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tıkanan rögarlar sebebiyle Mudanya Bursa karayolunda mahsur kalan araçlar oldu. Siteler Mahallesi'nde bir araç sürücüsü sel suları aracının boyuna ulaşsa da sulardan çıkmayı başardı. Bir motosiklet sürücüsü ise yoğun sel sularında karşıya geçmeye çalışsa da başarılı olamadı.

ALT YAPI YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE VATANDAŞLAR ÇİLE ÇEKTİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Buski ve AFAD ekipleri sağanak sonrası tıkanan rögarlara anında müdahale etti. Siteler Mahallesi'nde rögar kapaklarının temizlenmesiyle mahsur kalan 4 araç kurtarıldı.

Bu arada Mudanya Bursa karayolunda trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler 2 dakikalık yolu 15 dakikada güçlükle kat edebildi.

İlçenin üst kısımlarından gelen sel suları bazı semtlerde taşları da beraberinde taşıdı. Yoğun yağış sonrası Mudanya'da deniz de çamura boyandı.

Öte yandan Mudanya'dan İstanbul'a sefer yapan BUDO ve İDO feribotları da denizde fırtına sebebiyle zor anlar yaşadı.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
YORUMLAR
500
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü, araçlar yolda mahsur kaldı Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü, araçlar yolda mahsur kaldı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sağanak yağış sonrası yollar göle döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:55 YÖK Başkanı Erol Özvar: YKS yerleştirme sonuçlarına göre açık öğretim hariç yaklaşık 850 bin aday yerleşti
09:47 Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Morutan ilk maçında iki asist yaptı
09:50 Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İtalya'da düğün yaptı! Çifti aşk dolu pozları beğeni topladı
09:30 Kanarya ligde siftah peşinde! İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
09:42 Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
09:17 Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması: Hull City ile anlaştık
09:18 Hollywood yıldızı Ashton Kutcher'dan hastalık itirafı: Görme ve duyma yetimi mahvediyordu
09:35 Yere düşünce tekmelemeye başladılar! İstanbul'da bir grup kız, 1 kızı hunharca darp etti
09:05 Ece Ronay'dan TikTok'ta canlı yayın açıp hediye isteyen Mehmet Ali Erbil'e: Yeni dilenciniz hayırlı olsun
08:51 Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! İstanbul'da yağmur başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 10:01:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sağanak yağış sonrası yollar göle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement