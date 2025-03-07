Bursa Teknik Üniversitesi Öğrencileri Hereke Kalesi'ni İnceledi - Son Dakika
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Bursa Teknik Üniversitesi Öğrencileri Hereke Kalesi'ni İnceledi

Bursa Teknik Üniversitesi Öğrencileri Hereke Kalesi\'ni İnceledi

Bursa Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri, bitirme projeleri kapsamında restorasyonu tamamlanan Hereke Kalesi'ni ziyaret etti ve yapılan peyzaj çalışmalarını inceledi.

07.03.2025 12:26  Güncelleme: 12:29
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Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, bitirme tezi olarak seçtikleri Hereke Kalesi'ne hayran kaldı.

Körfez Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve bölge turizmine kazandırılan Hereke Kalesi, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerini ağırladı. Bursa Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4. Sınıf öğrencileri ilçede yürütülen peyzaj çalışmalarını incelemek için geldikleri Körfez'de, Hereke Kalesi'ni ve içerisinde uygulanan peyzaj çalışmalarını da inceledi. Başkan Şener Söğüt de Körfez Belediyesi Sanat Tarihçisi Selami Taştan ve Park ve Bahçeler Müdürü Recep Kamil Yıldırım ile birlikte öğrencilere eşlik etti, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Bitirme tezi olarak Hereke Kalesi'ni seçen öğrencilere bilgiler veren Başkan Söğüt, "İlçemizin turizm ve tarihi bölgesi olan Herekemizi bitirme projesi olarak çalışan öğrenci kardeşlerimize hem bölgemizi hem de Hereke Kalesini anlattık" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Teknik Üniversitesi Öğrencileri Hereke Kalesi'ni İnceledi - Son Dakika

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