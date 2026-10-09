BUSKİ, Osmangazi Dereçavuş'ta 10 Ekim 2026'da 09.00-18.00 arası su kesintisi yapacak - Son Dakika
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BUSKİ, Osmangazi Dereçavuş'ta 10 Ekim 2026'da 09.00-18.00 arası su kesintisi yapacak

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BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı'nın çalışmaları kapsamında, Osmangazi Dereçavuş Mahallesi ve civarında 10 Ekim 2026'da 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Vatandaşların tedbirli olması istendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Dereçavuş Mahallesi ve civarında 10 Ekim 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruydu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.

Kaynak: İHA
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