BUSKİ, Osmangazi Dereçavuş'ta 10 Ekim 2026'da 09.00-18.00 arası su kesintisi yapacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Dereçavuş Mahallesi ve civarında 10 Ekim 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruydu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.