BUÜ'den Atçılık Öğrencilerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

BUÜ'den Atçılık Öğrencilerine Destek

BUÜ\'den Atçılık Öğrencilerine Destek

Bursa Uludağ Üniversitesi, Tabiat Binicilik Kulübü ile staj ve burs desteği sağlayacak.

27.11.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda eğitim alan öğrencilere sektörün önde gelen işletmelerinden Tabiat Binicilik ve Spor Kulübü tarafından staj ve işyeri eğitimi desteği geldi. Kulüp, aynı zamanda başarılı öğrencilere burs verecek.

Türkiye'nin en önemli atçılık okullarından birisi olan BUÜ Mennan Pasinli Atçılık MYO, bir yandan öğrencilerine en iyi eğitimi verirken, öte yandan da mezunlarını iş hayatına en iyi şekilde hazırlamaya devam ediyor. Binicilik ve at yetiştiriciliği alanında bugüne kadar yüzlerce genci başarıyla mezun eden Mennan Pasinli Atçılık MYO, sektörün öncü işletmeleriyle de işbirliklerini geliştirmeye devam ediyor. MYO Yönetimi son olarak Tabiat Binicilik ve Spor Kulübü ile özel bir anlaşma yaptı. Mesleki eğitime destek, işyeri eğitimi, staj, burs ve proje işbirliği konularını kapsayan protokole BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile Tabiat Binicilik ve Spor Kulübü Başkanı Şeyda Çilek Cihan imza attı.

"En iyisini vermeye gayret ediyoruz"

İşbirliği imza töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, atçılık alanında Türkiye'nin önde gelen okullarından birisine sahip olduklarını vurguladı. Modern altyapı imkanları ve donanımlı akademisyenlerle öğrencilere en iyi eğitimi vermeye gayret ettiklerini söyleyen Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, üniversiteye katkı sağlayan herkese müteşekkir olduklarını ifade etti.

Tabiat Binicilik ve Spor Kulübü Başkanı Şeyda Çilek Cihan ise üniversitenin 50. kuruluş yılında böylesine kıymetli bir işbirliğine imza atmış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. Mennan Pasinli Atçılık MYO'da eğitim alan gençlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Kulüp Başkanı Şeyda Çilek Cihan, üniversite ile farklı alanlarda işbirliği yapmayı arzu ettiklerini belirtti.

Törende hazır bulunan Mennan Pasinli Atçılık MYO Müdürü Prof. Dr. Gülşen Goncagül de destekleri için hem üniversite yönetimine hem de Tabiat Binicilik ve Spor Kulübü yöneticilerine teşekkürlerini iletti. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Eğitim, bursa, Yerel, Burs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel BUÜ'den Atçılık Öğrencilerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
12:39 ’’Yenidoğan Çetesi’’ davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı’ndan tepki ''Yenidoğan Çetesi'' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki
11:50 Belediyelerin borçlarına ilişkin karar çıktı Belediyelerin borçlarına ilişkin karar çıktı
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
19:54 Gergerlioğlu’nun Kürtçe Konuşması Meclis’te Tepki Çekti Gergerlioğlu'nun Kürtçe Konuşması Meclis'te Tepki Çekti
19:44 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı
19:09 Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho’nun videosunu beğendi Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun videosunu beğendi
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
18:50 DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında ’mevzuat’ tartışması DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında 'mevzuat' tartışması
18:34 Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
18:14 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan’da izleyecek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da izleyecek
17:56 RAMS Başakşehir’de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı RAMS Başakşehir'de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 14:33:30. #1.11#
SON DAKİKA: BUÜ'den Atçılık Öğrencilerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.