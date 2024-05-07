Yerel

Tavla tutkunları Büyükçekmece Belediyesi Geleneksel 2. Klasik Tavla Turnuvası'nda buluştu. Prof. Dr. Türkan Saylan Spor Tesisleri'nde 2 gün boyunca devam eden turnuvaya katılan 128 oyuncu kıran kırana mücadele etti.

Turnuvada kazanan yarışmacılara ödüllerini takdim eden Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı yarışmacıları tebrik ederek şöyle konuştu:

"İki gündür devam eden turnuvamız bugün nihayete erdi. Çok çekişmeli bir maç oldu finalde. 7-6 skorla Süleyman Marangoz arkadaşımız yarışmayı kazandı. Ben de şahsen ilk turda geçtim ama ikinci turda elendim. Gerçekten Büyükçekmece ilçesi şanslı insanların yaşadığı bir ilçe. Sanatın, sporun, kültürün en fazla yaşandığı bir ilçe. Yeşil alanlarıyla, spor alanlarıyla çok güzel bir ilçe. Bu ilçeyi bu şekle getiren burada uzun süre belediye başkanlığı yapan Dr. Hasan Akgün'dür. Bu vesileyle turnuvaya katılan bütün Büyük Büyükçekmeceli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Kazananları kutluyoruz, kaybedenleri bir dahaki turnuvaya bekliyoruz. Çok güzel bir turnuva oldu."

"Çok güzel bir turnuvaydı"

Turnuvada dereceye giren yarışmacılar çok mutlu olduklarını belirterek duygularını şöyle dile getirdi;

Süleyman Marangoz, " Turnuva için Sayın Hasan Akgün Başkan'ıma teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuvaydı. Katılan arkadaşlara da, herkese teşekkür ederim. Güzel bir gün geçirdik. Birinci olduğum için mutluyum" dedi.

Noushin Rashidinava ise, "İki gün çok eğlendik, çok güzeldi. Efsane heyecan yaşadık. Ödüller bir kenara, onun keyfi, eğlencesi bambaşka bir şey. İnşallah tekrar bu heyecanı yaşayalım. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum her şey için" ifadelerini kullandı.

Kazananlar belli oldu

Büyükçekmece Belediyesi 2. Klasik Tavla Turnuvası 2 gün süren çekişmeli mücadelenin ardından son buldu. Rekabetin doruğa ulaştığı turnuvanın tamamlanmasıyla düzenlenen ödül töreninde birinci, ikinci, üçüncü oyunculara ve en çok tur atlayan oyuncuya ödülleri Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tarafından takdim edildi.

Ödül alan oyuncuların listesi şu şekilde oluştu:

Birinci: Süleyman Marangoz

İkinci: Fırat Sönmez

Üçüncü: Erdem Demir

En çok tur atlayan Kadın Oyuncu: Noushin Rashidinava - İSTANBUL