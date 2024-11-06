Büyükçekmece\'de Üreticiden Tüketiciye Kışa Merhaba Pazarı Açıldı

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Büyükçekmece Belediyesi'nin doğanın bereketini ve üreticilerin emeğini buluşturduğu Üreticiden Tüketiciye Kışa Merhaba Pazarı açıldı.

Belediye Kent Meydanı'nda kurulan Üreticiden Tüketiciye Kışa Merhaba Pazarı'nda, Büyükçekmeceli üreticiler kendi ürettikleri taze gıdaları ve kışa özel el yapımı ürünleri tüketiciler ile buluşturdu. Pazarın açılışını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün eşi Hatice Akgün, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Başkan Danışmanları ve Belediye Daire Müdürleri gerçekleştirdi.

Kendi ürettikleri ürünleri sattılar

Kışa Merhaba Pazarı'nda üreticilerin kendi ürettikleri doğal ve taze gıdalara Büyükçekmece halkının ilgisi çok yoğun oldu. Bilimsel tarımının geliştirilmesi ve tarımda yeni uygulamalar alanında pek çok projeye imza atan Büyükçekmece Belediyesi'nin katkılarıyla Büyükçekmece'de üretilen taze gıdalar ve kışa özel el yapımı ürünler, 8 Kasım tarihine kadar Belediye Kent Meydanı'nda 10.00-18.00 saatleri arasında açık kalacak. - İSTANBUL