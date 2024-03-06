Başkan Büyükkılıç, İncesu OSB\'de İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısında Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanları ile istişare toplantısında buluştu. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, iş insanlarının taleplerini de bizzat dinleyerek bazı taleplerle ilgili telefon görüşmeleri yaparak anında gerekli adımları attı.
3 organize sanayisi ve 1 serbest bölgesi ile Türkiye'nin önemli üretim üssü şehirlerinden biri olan Kayseri'de üretim, istihdam ve ihracatın gelişimine katkı sunmak amacıyla daima iş insanları ile istişare halinde olmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, organize sanayi bölgelerine ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda İncesu Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirerek iş insanları ile bir araya geldi. İncesu OSB'deki ziyaretinde Büyükkılıç'a AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İncesu AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Koç, MHP İncesu İlçe Başkanı Seçkin Kızılışık, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, İncesu Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Püsküllü ve İncesu OSB'de faaliyet gösteren firma yetkilileri katıldı.
İncesu OSB'de iş insanları ile istişare toplantısı gerçekleştiren ve toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, misafirperverlikleri için yönetim kurulu üyelerine ve iş insanlarına teşekkür etti.
"Sizlere Layık Olmak İçin Elimizden Ne Geliyorsa Yapmaya Özen Gösteriyoruz"
Büyükkılıç, Kayseri'de OSB'lerin sayısı arttıkça keyif aldıklarını dile getirerek, "Sizlere layık olmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya özen gösteriyoruz. İncesu organizemiz son süreçte en hızlı gelişen organizelerden biri olmaya başladı. Kabına sığmıyor" dedi. İş insanlarının beklentileri karşısında birlik, beraberlik içerisinde çözüm odaklı yaklaşımlar sergilendiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Birlikte olmanın hem gücünü hem bereketini yaşıyoruz. Cenab-ı Allah huzurumuzu bozmasın. Sizler istikrarın ne anlama geldiğini çok iyi takdir edersiniz. Önemini daha iyi bilirsiniz. Yatırımcı açısından güvenli liman olarak nitelendirilen ortam çok önemli. Güven olmazsa olmaz" diye konuştu. Büyükkılıç, kentin yatırımcılar tarafından her yönüyle ele alınarak değerlendirildiğinin önemine işaret ederek, "Yöneticisi ile şehrin dinamikleriyle, çevresiyle, her yönüyle yatırımcıyı cezbedecek konum ve durumda olması lazım. İncesu organizemiz son süreçte aranılan, yatırımcı için tercih edilen bir bölge olmaya başladı. Bunlar da bizi keyiflendiriyor. Buna dönük olarak da ihtiyaçlar değişiyor" ifadelerini kullandı.
Büyükkılıç, İncesu OSB Yönetim Kurulu'nun konut talebi konusuna değinerek, organize sanayilere yakın bölgelerde yeni toplu konut yapılacak şekilde planlamaların gündemlerinde olduğunu kaydetti ve itfaiye talebi konusunda da gerekli talimatı verdiğini hatırlattı.
Afetlere karşı dirençli kentler oluşturma yönünde çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin 200 milyon metrekarelik bölgesinde mikro bölgeleme yöntemi ile alanın röntgenini çekeceklerini söyledi. Büyükkılıç, bilime, eğitime ve akıllı şehirciliğe önem vererek bu yönde çalışmalar yaptıklarına da değinerek, "Yatırımcıya fırsat verip, eğitime destek olup, bilimin ışığında proje üretecek olanlara imkan sağlayıp üzerimize düşen boyutunda hem akıllı şehir açısından hem bilişim çağı düşüncesinde ne gerekiyorsa o konularla ilgili daire başkanlığımızı da oluşturduk. Çalışmalarımızı da hayata geçiriyoruz" ifadelerinde bulundu.
"Yatırımdan Yatırıma, Hizmetten Hizmete Koşuyoruz"
Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarına vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:
"Kayseri'de bugüne kadar yapılanları görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Daha fazlası için bu konuda ufkumuz da ekibimiz de kadromuz da iyi bir noktada. Herkes Kayseri Belediyeciliği diyor. Rutin belediyecilik düşüncesinde ciddi manada bir eksikliğimiz yok. Yeni oluşan bölgelerimiz ya da yenilenmesi gereken bölgelerimiz var. Gerek kentsel dönüşümle ilgili gerekse yeni oluşan yerlerdeki altyapı talepleriyle ilgili onları da birer birer hayata geçiriyoruz. 30 büyükşehir içerisinde biz yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz."
Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de güzel birlikteliklerinden dolayı teşekkür etti.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da belediye başkanlarının çalışmalarına dayanarak yüz akı ile her yere gittiklerini ifade etti. Havalimanı ve hızlı tren projelerine de değinen Çopuroğlu, Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının hizmete girdiğini ve ilk yolcuları Başkan Büyükkılıç'ın karşıladığını söyleyerek hızlı tren projesinde iki şantiyeyi ziyaret ettiğini ve çalışmaların hummalı şekilde sürdüğünü belirtti.
İncesu Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Püsküllü de Başkan Büyükkılıç'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Büyükkılıç'ın müjdelerle geldiğini söyledi. Püsküllü, Başkan Büyükkılıç'ın, toplu konut konusunda 5 yıllık süreçte kademe kademe konutları getireceğini aktararak itfaiye talepleri noktasında da Büyükşehir Belediyesinin arazi alımı, itfaiye binası yapımı ve işletmesini üstlenerek destek verdiğini söyledi.
Konuşmaların ardından iş insanlarının taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, bazı taleplerle ilgili anında telefon görüşmeleri gerçekleştirerek gerekli adımları da attı. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Başkan Büyükkılıç, İncesu OSB'de İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısında Buluştu - Son Dakika
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