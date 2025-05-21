Çameli'nde Uçurtma Şenliği Rüzgarı

Çameli'nde çocuklar gökyüzünü renklendirdi

DENİZLİ - Çameli Belediyesi ve Çameli Atatürk İlkokulu tarafından uçurtma şenliği düzenlendi. Etkinlikte ilkokul öğrencileri uçurtmalarla gökyüzünü renklendirdiler.

İlkokul öğrencilerinin keyifli ve unutulmaz vakit geçirmeleri amacıyla Çameli Belediyesi ve Çameli Atatürk İlkokulu tarafından uçurtma şenliği düzenlendi. Uçurtma Şenliği, İmamlar Gediği Mesire Alanı'nda renkli ve coşku dolu anlara sahne oldu. Şenliğe, Çameli Belediye Başkanı Sayın Cengiz Arslan'ı temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Durmaz katıldı. Güneşli havanın eşlik ettiği etkinlikte çocuklar, rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne salarak doyasıya eğlendi.

Gökyüzünü süsleyen uçurtmalar, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Şenlik boyunca çocuklara balık ekmek ikramı da yapıldı, bu ikram eğlenceli anlara lezzet kattı. Etkinlik, hem miniklerin hem de ailelerinin unutulmaz bir gün geçirmesine vesile oldu.