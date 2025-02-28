Camide Çocuk Buluşması Yapıldı

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Simav İlçe Müftülüğünün organize ettiği "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyoruz" programları çerçevesinde "Cami, Çocuk Buluşması" gerçekleştirildi.

Merkez Yeni Camiindeki programa İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Kütahya Müftülüğü Hacivat Karagöz Nasrettin Hoca ekibi, Cami Çocuk Koordinatörleri Kadriye Çakmak, Osman Aslan, Rukiye Aslan, Kur'an Kursu Öğreticileri, din görevlileri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Program İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin açılış konuşması, çocuklardan Kur'an-ı Kerim tilaveti, cemaat halinde namaz kılınması, salavatlar, ilahiler ile toplu dua sonrası Hacivat, Karagöz ve Nasrettin Hoca gösterisi, İmam Hatip Adem Pekedis'in sunumu ve pamuk şeker ikramıyla sona erdi. - KÜTAHYA