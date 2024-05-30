Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Kur'an-ı Kerim Yarışması İl Finali Yapıldı - Son Dakika
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Kur'an-ı Kerim Yarışması İl Finali Yapıldı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası\'nda Kur\'an-ı Kerim Yarışması İl Finali Yapıldı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması il finali gerçekleştirildi. Yarışmada katılımcılar, tecvit kuralları, metin tercümesi, okuma tarzı, ses ve makam gibi kriterlere göre değerlendirildi. Erkeklerde birinci olan Muhammed İsmail Fevzi Sayı, kadınlarda birinci olan Emine Bayraktar ve hafızlık kategorisinde birinci olan Eyüp Yılmaz, Aydın'ı bölge finallerinde temsil edecekler.

30.05.2024 10:05
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması il finali yapıldı.

Önceden belirlenen komisyonca gerçekleştirilen yarışmada, katılımcılar tecvit kuralları, metin tercümesi, okuma tarzı, ses ve makam gibi kriterlere göre derecelendirildi. Yarışmanın sonunda, Erkeklerde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma birincisi Muhammed İsmail Fevzi Sayı, Kadınlarda Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma birincisi Emine Bayraktar olurken, Hafızlık kategorisinde de Eyüp Yılmaz birinci oldu.

Dereceye giren yarışmacılar bölge finallerinde Aydın'ı temsil edecekler. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Kur'an-ı Kerim Yarışması İl Finali Yapıldı - Son Dakika

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