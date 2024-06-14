Çanakkale'de protokol bayramlaştı

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Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma töreni, Vali İlhami Aktaş'ın ev sahipliğinde Deniz Polis evinde gerçekleştirildi.

Bayramlaşma törenine, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, İl Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, mesleki odaların temsilcileri, protokol üyeleri, Şehit Aileleri dernekleri, Gazi Dernekleri, aziz şehitlerin aileleri, kahraman gaziler ile aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programına katılan tüm kamu kurum kuruluşlarında görevli personellerle ve vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Vali İlhami Aktaş, Kurban Bayramını mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri temennisinde bulundu. - ÇANAKKALE