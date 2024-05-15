Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Kan Bağışı Konusunda Farkındalık Oluşturuyor

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Farkındalık için kan bağışında bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kan bağışı konusunda toplumsal bilinç oluşturmaya yönelik projeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede kan bağışı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik projeler gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirtti. Canik'teki okullarda gerçekleştirdikleri "İyilik Kanımızda Var!" kan bağışı kampanyasıyla öğrencilerin kan bağışı önemini erken yaşlarda daha güçlü bir şekilde kavramalarını sağladıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşlara kan bağışında bulunmaları konusunda çağrıda bulundu.

"Sürekli ihtiyaç"

Her sağlıklı bireyi kan bağışı yapmaya davet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kan bağışı konusunda toplumsal bilinç oluşturmaya yönelik projeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İlçemizdeki okullarda gerçekleştirdiğimiz İyilik Kanımızda Var isimli kan bağışı kampanyasıyla, çocuklarımızın erken yaşlarda kan bağışı bilincini kazanmalarına katkıda bulunduk. Kan bağışı bilincinin erken yaşlarda kazanılmasını önemsiyoruz. Ailelerimizin ve öğretmenlerimizin de dahil olduğu kampanyamızla kan bağışının önemi konusunda toplumsal farkındalığın artmasına vesile olduk. Düzenli kan bağışıyla ülkemizdeki kan stoklarını güçlendirebiliriz. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Kan bağışıyla insanlığa umut olabiliriz. Kan bağışı için gerekli şartları uygun olan tüm hemşehrilerimi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN