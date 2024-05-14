Çankırı'da 23 Yıllık Hemşire Senem Bayrak, Yılın Hemşiresi Seçildi - Son Dakika
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Çankırı'da 23 Yıllık Hemşire Senem Bayrak, Yılın Hemşiresi Seçildi

Çankırı\'da 23 Yıllık Hemşire Senem Bayrak, Yılın Hemşiresi Seçildi

Çankırı'da 23 yıldır hemşirelik yapan ve azmiyle yılın hemşiresi seçilen 45 yaşındaki Senem Bayrak, mesleğinde gösterdiği başarı ile genç hemşirelere örnek oluyor. Bayrak, yaşadığı zorluklara rağmen mesleğini ilk günkü aşkla yapmaya devam ediyor. Pandemi döneminde de görevine devam eden Bayrak, büyük bir gurur yaşadığını ifade etti.

14.05.2024 10:49
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Çankırı'da 23 yıldır hemşirelik yapan ve azmiyle yılın hemşiresi seçilen 45 yaşındaki Senem Bayrak, yaşadığı zorluklara rağmen mesleğinde gösterdiği başarı ile genç hemşirelere örnek oluyor.

Çankırı'da ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan 45 yaşındaki Senem Bayrak, meslek azmi ile göz dolduruyor. Liseden mezun olduktan sonra hemşire olarak hastanelerde çalışmaya başladı. 23 yıl önce başladığı mesleğinde yükselmek için bir yandan çalışıp bir yandan da lisans eğitimini tamamlayan Bayrak, yılın hemşiresi seçildi. Çankırı Devlet Hastanesi'nde, pandemi döneminde de görev başında kalarak hastalar için çalışmaya devam eden Bayrak, azmi ile genç hemşirelere de örnek oluyor. Yaşadığı zorluklara rağmen mesleğini hep ilk günkü aşkla yaptığını belirten Bayrak, yılın hemşiresi seçildiğinde büyük gurur yaşadığını ifade etti.

"Hem okudum hem de çalıştım"

Mesleği için yaşadığı zorluklara rağmen yılmadığını belirten Senem Bayrak, "Geceden sabah saatlerine kadar hastanede nöbet tutuyordum, sabah saatlerinde ise hastaneden okula gidiyordum. Hem okudum hem de çalıştım. Okulum, çalıştığım için tolerans sağlamıyordu, önceliği okuluma vermemi istiyorlardı. İş yerim de eğitimim için çok tolerans sağlamıyordu ama bu güçlükleri aşarak başarmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım, okulumu da bitirdim. Pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi biz de çok korktuk. Bilinmeyen bir virüstü, kötü sonuçları vardı. Acil hastalarımızın Covid-19 şüphesi olduğu halde almak zorunda kaldık. Tabii ki korkularımız oldu ama görevlendirmeler yapıldı. Halkımız ve biz sağlıkçılar için çok zor bir süreçti ama o dönemleri de atlattık" dedi.

"Yılın hemşiresi seçilmek gurur verici"

Yılın hemşiresi seçildiğini öğrendiğinde büyük gurur yaşadığını ifade eden Bayrak, "Çankırı'da da yılın hemşiresi seçildim. İlk duyduğumda çok şaşırdım. İlk kez böyle bir onura layık görüldüm. Benim için çok gurur verici bir durumdu. Cumhurbaşkanımızın ve İl Sağlık Müdürümüz Hüseyin beyin bulunduğu ortamda bulunmak çok onur vericiydi. Böyle bir karşılık alınca kendimden çok gurur duydum. 'Yılın hemşiresi' seçildiğim için İl Sağlık Müdürümüz Hüseyin Beye çok teşekkür ederim. Bundan sonraki görev hayatımda daha da çok azimle çalışacağıma inanıyorum" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı'da 23 Yıllık Hemşire Senem Bayrak, Yılın Hemşiresi Seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da 23 Yıllık Hemşire Senem Bayrak, Yılın Hemşiresi Seçildi - Son Dakika
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