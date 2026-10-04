Çankırı\'da cuma hutbesi işitme engellilere 2 yıldan fazla işaret diline çevriliyor

Çankırı'da, cuma namazlarında imam tarafından irat edilen haftalık hutbe, işitme engelli vatandaşların da dini bilgileri ve verilen mesajları tam olarak kavrayabilmesi amacıyla eş zamanlı olarak işaret diline çevriliyor.

Çankırı il merkezinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Camiinde cuma namazlarında işitme engelli vatandaşlar için anlamlı bir uygulama yapılıyor. Cuma namazlarının farzı öncesinde irat edilen haftalık hutbe, işitme engellilerin de anlayabilmesi için eş zamanlı olarak işaret diline çevriliyor. Cuma namazını kılmak için camiye gelen işitme engelli vatandaşlar, işaret dili çevrisi sayesinde, dini bilgileri ve verilen mesajları tam olarak kavrayabiliyor.

Hutbeleri işaret diline çeviren İmam Hatibi Sadettin Özsoy, şehirdeki işitme engelli vatandaşların cuma namazlarındaki vaazları, sohbetleri ve duaları eksiksiz bir şekilde takip edebildiğini ifade etti.

"Evleri uzak olmasına rağmen hutbeyi daha iyi anlayabilmek için bu camiye geliyorlar"

2 yıldan fazla süredir bu uygulamayı yaptıklarını belirten Özsoy, "Şu anda yapmış olduğum işi bir görevden ziyade, gönülden yapılan bir hizmet olarak görüyorum. Cemaatimizin çoğu uzak yerlerden geliyor. Çankırı'da sadece Ahmet Yesevi Camii'nde hutbe çevirisi yapıldığından, evleri uzak olmasına rağmen sırf hutbeyi daha iyi anlayabilmek için bu camiye koştura koştura geliyorlar. Biz de onların hutbeyi anladıklarını gördüğümüzde ve hutbeden bir şeyler öğrendiklerini bildiğimizde çok mutlu oluyoruz. Biz bu işi Allah rızası için yapıyoruz. Ben bunu gerçekten bir görev olarak değil, gönülden yapılan bir hizmet olarak görüyorum. Bu hizmet sunuldukça onlar da çok mutlu oluyorlar, gözlerindeki o sevinci ve mutluluğu görebiliyorum" dedi.