İstanbul Valisi Davut Gül, Çatalca'da su baskınları sonucu mahsur kalan 39 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Vali Gül, Çatalca'da selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı. Karamandere'de bir kahvehaneye giren Davut Gül, köylülerle sohbet edip çay içti. Gül, şu an itibariyle 39 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Bölgede mahsur kalan tüm vatandaşların kurtarıldığını söyleyen Vali Gül, "Bundan sonra da gelecek ihbarlara arkadaşlar müdahale ediyorlar. Su seviyesi çok yüksek olmadığı için olağanüstü bir sıkıntısı olan hemşehrimiz yok. Ama araba gitmiyordur, mahsur kalmıştır orada da bütün ekipler sahada. Şu anda herkese ulaşıldı ve hepsi alındı. Bundan sonra yenisi olursa onlara da müdahale edilecek.