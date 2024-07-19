Osmanlı-Rus savaşında şehit olan kahramanlar anma programıyla yad edildi

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1916 yılında 1. Dünya Savaşı'nda yapılan Osmanlı-Rus savaşında şehit olan kahramanlar, gerçekleştirilen anma programı ile yad edildi.

Trabzon'un Maçka ilçesi Çataltepe Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Gürkan Üçüncü, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan, kahraman gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar hazır bulundu. Programda tüm şehitler için Yasin-i Şerif okundu, hatim duaları yapıldı, ardından cuma namazı kılındı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Çataltepe şehitlerinin Karadeniz için çok ayrı bir yeri ve önemi bulunduğunu ifade ederek, "Ülkesi ve milleti için canını veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün onların sayesinde hür olarak bu topraklarda yaşıyoruz. Gençlerimizin bu topraklarda verilen savaşları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen istiklal mücadelesini ayrıntıları ile bilmelerini çok önemsiyorum. Allah milletimize bir daha o günleri yaşatmasın. Şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi. - TRABZON