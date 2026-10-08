Çayırova Belediyesi meclisi 2027 bütçesini 4 milyar 500 milyon lira olarak kabul etti

Çayırova Belediyesi'nin 2027 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi, belediye meclisinde 4 milyar 500 milyon lira olarak kabul edildi.

Çayırova Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Plan ve Bütçe Komisyonunun 2027 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile Performans Programına ilişkin raporları oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis toplantısının son gündem maddesinde 2027 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Çayırova Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi 4 milyar 500 milyon lira olarak belirlendi. 2027 Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Katılma Payı Dışındaki Hizmet Karşılığı Alınacak Ücret ve Tarifelere ilişkin rapor da oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ilk iki gündem maddesi ise komisyondan geldiği şekliyle süre uzatımı kararı alınarak ilgili komisyonlara oy birliğiyle havale edildi.