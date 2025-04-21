Cemal Enginyurt'tan Kırıkkale'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mesaj: Sen Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de mi Zannediyorsun? Ekrem İmamoğlu Kırıkkale Meydanında - Son Dakika
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Cemal Enginyurt'tan Kırıkkale'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mesaj: Sen Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de mi Zannediyorsun? Ekrem İmamoğlu Kırıkkale Meydanında

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle Kırıkkale'de başlattığı oturma eylemine, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve binlerce vatandaş katıldı.

21.04.2025 22:40  Güncelleme: 00:40
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Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle Kırıkkale'de başlattığı oturma eylemine, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve binlerce vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında Kırıkkale'ye gelen Enginyurt ve Adıgüzel, ilk olarak Kırıkkale Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Ahmet Önal tarafından karşılanan milletvekilleri, belediye binasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Zafer Caddesi üzerindeki esnafı selamlayarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen heyet, burada düzenlenen oturma eylemine katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap eden Cemal Enginyurt şöyle konuştu:

"Zulüm denizinde yüzemez gemi, batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun. Buradan Silivri'ye selam olsun, Ekrem İmamoğlu'na selam olsun, Ümit Özdağ'a, gençlere, kadınlara, bütün tutsaklara selam olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Enginyurt, "Erdoğan, sen Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de mi zannediyorsun? Ekrem İmamoğlu Kırıkkale meydanında. Korkunun ecele faydası yok. Hep diyorlar ki biz korkmuyoruz. Korkan tek kişi var, onun adı da Recep Tayyip Erdoğan'. Cumartesi günü Yozgat'ta Anadolu'dan bir devrim ateşi yandı, saraydaki titredi, traktör saymaya çıktı. Üç gündür traktör sayıyorlar. Allah'tan Özgür Özel kanıyla gelmedi, yoksa öküz saymaya çıkacaklardı." dedi.

"Bu meydan milletin meydanı, bu meydan başkaldıranın, isyanın meydanı"

Yozgat'ta CHP'nin son seçimde 1007 oy aldığını, ancak son mitingde 20 bin kişinin toplandığını hatırlatan Enginyurt şöyle devam etti:

"Bu meydan milletin meydanı, bu meydan başkaldıranın, isyanın meydanı. Biz Cumhuriyet Halk Partililer babamızın tarlasını korumak için değil; geçinemeyen emekliler için, mülakatta elenip intihar eden gençler için, staj ve çıraklık mağdurları için, hukuksuzca işten atılan KHK mağdurları için, kirayı ödeyemeyenler, hakkı verilmeyen çiftçiler için buradayız. ve elbette Ekrem İmamoğlu için buradayız."

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de demokrasi ve adalet vurgusu yaparak şunları kaydetti:

"Bugün Belediye'den buraya kadar geldiğim yolda gördüğüm manzara, onu size emanet ederken ne kadar doğru bir iş yaptığımızı, sizin de onu seçerken ne kadar doğru bir karar verdiğinizi gösterdi. Hepinizden Allah razı olsun. Adayımızı çaldılar. Yapılan şey bundan ibarettir. Peki buna sessiz mi kalacağız? Buna evet mi diyeceğiz? Asla korkmuyoruz. Sokaklar haykırıyor. Bugün Kırıkkale meydanındaki kadınlarımız ve erkeklerimiz hangi cesaretle haykırıyor? Çünkü halktan büyük kimse yoktur. Halkın dediği olacak, halkın istediği olacak. Sandıkla gelen sandıkla gitmeyi bilecek. Bu uğurda kimse bizi korkutamaz. Çünkü biz korkularımızı 100 yıl önce Sakarya Dua Tepe'de, Dumlupınar Tınaztepe'de, Anafartalar Kocaçimentepe'de bıraktık. Biz adalet, demokrasi ve özgürlük istiyoruz. ve biz Ekrem İmamoğlu'na özgürlük istiyoruz.

"Bugün bizi en sağdan en sola bir araya getiren şey, bu haksız ve hukuksuz düzendir"

Bugün bizi en sağdan en sola bir araya getiren şey, bu haksız ve hukuksuz düzendir. Bu düzen sağına soluna bakmıyor. Hapiste yatanlara bir bakın; en soldaki partinin de, en sağdaki partinin de lideri var. Öğrenci de var, öğretmen de var. İşçi de var, işveren de var. Bunların siyaseti yok, sadece rant düzeni var. İktidar düzenim devam etsin, çalmaya, çırpmaya, cebimi doldurmaya devam edeyim anlayışı var. O yüzden bu düzene son vereceğiz."

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle :

"Bir yıl önce bir göreve getirildik. Toplumun her kesimi bize oy verdi. Toplumda her siyasi partiye mahsup insanlar bize oy verdi. Geçmişteki siyasi fikri görüşü ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız dedik. Bu kentin sokaklarından, çarşısından, pazarından asla çıkmayacağız dedik. ve bir yıldır bu şehri sizinle beraber yönetiyoruz. Bizi suçumuz herkesi kucaklamak mı? Bizim suçumuz halkın olanı, halka vermek mi? Bizim suçumuz seçim kazanmak mı? Bizim suçumuz kollarımızı açıp herkesi kucaklamak mı? İnanın bundan rahatsız oluyorlar. Herkesi kucaklamamızdan rahatsız oluyorlar. Sizlerle beraber olmamızdan rahatsız oluyorlar. Çünkü onlar toplumu kutuplaştırmaya alıştılar.

"Onlar en çok halktan ve hakikatten korkarlar"

Nefret diline karşı sevgi, dedik. İftiraya karşı gerçek, dedik. Hatırlayın bir yıl önce, hep beraber yaşadık. Bizimle ilgili ne yalarlar ne iftiralar attılar. Bugün biz buradayız, siz buradasınız o iftirayı atanlar neredeler? Onları göremezsiniz. Onlar toplumun içine giremezler. Onlar en çok halktan ve hakikatten korkarlar. Buradan duysunlar halkta burada hakikatte burada. Ekrem Başkanımızın suçu ne bilen var mı? Yok. Delil var mı? Yok. Ne var. Gizli tanık var. Peki bu gizli tanıklar kim? Bilen var mı? Gören var mı? Yok. İşte bu iftiralarla Ekrem Başkanı cezaevine attılar."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Cemal Enginyurt'tan Kırıkkale'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mesaj: Sen Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de mi Zannediyorsun? Ekrem İmamoğlu Kırıkkale Meydanında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cemal Enginyurt'tan Kırıkkale'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mesaj: Sen Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de mi Zannediyorsun? Ekrem İmamoğlu Kırıkkale Meydanında - Son Dakika
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