Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu

Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez\'e \'Hayırlı olsun\' ziyaretinde bulundu

Cemar Mermer ve Traverten'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'i ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

17.05.2024 15:02  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Yaptığı ihracat ve istihdam odaklı çalışmalarıyla sektörde öncü firmalar arasında yer alan ve Kula'nın dünya çapında tanıtılmasında da önemli bir rol oynayan Cemar Mermer ve Traverten'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, 31 Mart seçimlerinde Kula Belediye Başkanı seçilen Hikmet Dönmez'i makamında ziyaret etti. Sadece Kula ve çevresinde değil, ülkenin tamamında ve dünyanın birçok ülkesinde Kula'dan çıkan traverten taşını pazarlayarak ilçenin tanıtılmasına katkı sağladıklarını dile getiren Genel Müdür Yalçın, Başkan Dönmez'e fotoğrafının yer aldığı ve traverten taşına basılan özel tabloyu hediye etti. Başkan Dönmez'e hayırlı olsun dileklerini ileten Genel Müdür Yalçın, çalışmalarında da başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ise ilçenin tanıtılması ve geliştirilmesi adına yürütülecek çalışmalarda birlik olma mesajı verdi. Uzun zamandır şirketi ve faaliyetlerini takdirle takip ettiğinin altını çizen Başkan Dönmez, Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın'a teşekkür etti ve başarılı çalışmalarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Hikmet Dönmez, Kula, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:09:53. #1.13#
SON DAKİKA: Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement