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Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'e "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Yaptığı ihracat ve istihdam odaklı çalışmalarıyla sektörde öncü firmalar arasında yer alan ve Kula'nın dünya çapında tanıtılmasında da önemli bir rol oynayan Cemar Mermer ve Traverten'in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, 31 Mart seçimlerinde Kula Belediye Başkanı seçilen Hikmet Dönmez'i makamında ziyaret etti. Sadece Kula ve çevresinde değil, ülkenin tamamında ve dünyanın birçok ülkesinde Kula'dan çıkan traverten taşını pazarlayarak ilçenin tanıtılmasına katkı sağladıklarını dile getiren Genel Müdür Yalçın, Başkan Dönmez'e fotoğrafının yer aldığı ve traverten taşına basılan özel tabloyu hediye etti. Başkan Dönmez'e hayırlı olsun dileklerini ileten Genel Müdür Yalçın, çalışmalarında da başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ise ilçenin tanıtılması ve geliştirilmesi adına yürütülecek çalışmalarda birlik olma mesajı verdi. Uzun zamandır şirketi ve faaliyetlerini takdirle takip ettiğinin altını çizen Başkan Dönmez, Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın'a teşekkür etti ve başarılı çalışmalarının devamını diledi. - MANİSA