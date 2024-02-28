CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir trafiğini rahatlatacak formüllerden birini Buca\'da paylaştı

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir trafiğini rahatlatacak formüllerden birini Buca'daKİ seçim çalışmaları sırasında paylaştı. Deniz taksi uygulamasını hayata geçireceklerini açıklayan Cemil Tugay, bunun için de iskeleler kuracaklarını söyledi. Tugay, İzmir Körfezi'nin temizliğine yönelik de "Denizi temizlemek kesinlikle mümkün. Bunu başaracağız" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay, Buca Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Gençler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Tugay, atılan sloganlar üzerine, "Değerli arkadaşlarım, ben böyle tezahüratlara alışık değilim. Beni şımartmayın" dedi. Gençlerin dilek, istek ve beklentilerini paylaştığı tahtaya "Gençler bizimdir" yazan Tugay, Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman'la da playstation oynayarak maç yaptı. Renkli anların yaşandığı Gençlik Merkezi'nde resmini gören Tugay, esprili bir şekilde "Resmi kim yaptı? Olduğumdan yaşlı göstermişsiniz. Ayıp oluyor biraz. Yaşlıyız ama bu kadar da yüzümüze çarpmayın" sözleriyle herkesi güldürdü. Tugay, 56 yaşında olduğunu fakat kendini düşünce ve duygu olarak genç hissettiğini söyledi.

"DÜNYAYI KİRLETİYORUZ"

Gençlerle buluşmasında yaşanılır bir dünyanın önemine dikkati çeken Cemil Tugay, "Dünyada işler iyiye gitmiyor. Dünyayı tüm canlılar için yaşaması zor bir yer haline çeviriyoruz. Bunu bizler, insanlar yapıyoruz. Bolca çöp üretiyor, onları sağa sola atıyoruz. Onları belediye işçileri topluyor, alıyorlar kamyonlarla bir yerlere götürüyorlar. Sonuçta dünyayı plastiklerle, ağır metallerle, kimyasal atıklarla, ilaçlarla kirletmeye devam ediyoruz" dedi.

TUGAY'DAN GENÇLERE VE KADINLARA ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cesur kararlar aldığına değinen Tugay, "Bazıları bunu anladı, bazıları ise kendi kafalarındaki o farklı adamlar olmadı diye bu işe çamur attı. Ama Sayın Özel, ısrarla kadınlara daha fazla sorumluluk vermek istedi. Gençleri ön plana çıkarmak istedi. O yüzden uzun yıllar sonra yaş ortalaması çok daha genç belediye başkan adayları çıkardı. 9 kadın belediye başkan adayı çıkardı. İzmir'in tarihinde toplam kadın belediye başkanı sayısı 6. Ben İzmir'in kadınlarının yerinde olsam, sadece bu karar için bile CHP'ye oy verirdim. Kadınlarımızın ve gençlerimizin devrim yapmasına ihtiyaç var. O yüzden ayağa kalkın, daha fazla mücadeleci olun, daha fazla çalışın. Bu alanlarda daha fazla olun. Kendinizi asla korkak alıştırmayın. Kimsenin baskısına boyun eğmeyin. Baskı kurmaya çalışanlara hem bu seçimde hem de daha sonraki seçimlerde gereken cevabı siz verin. Bunun onurunu bize yaşatın" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİYE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKALIM"

İzmir'de halka sormadan hiçbir iş yapmayacaklarını vurgulayan CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay, "Demokrasi ekmek, su, aldığımız nefes kadar değerli bir şey. İnsan olmanın onuru için herkesin hakkı hukuku için gerekiyor. Kimsenin haksızlığa uğramaması için gerekiyor. Kimsenin herhangi bir baskı altında yaşamaması için gerekiyor. Sizden ricam demokrasiye sonuna kadar sahip çıkmanız ve en temel demokratik hakkınız olan seçimlerde oy kullanmanız. Ama bununla kalmamalı, sizler de bir gün o oy pusulalarında yer almalısınız. Onun için siyaseti kötü bir şey olarak görmemelisiniz. Tam tersine siyasete gençler olarak siz sahip çıkmalısınız" diye konuştu.

"UMUDU YENİDEN ÖRGÜTLEMELİYİZ"

Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman da ülkede yaşanan sorunlardan dolayı herkesin umutsuz olduğunu, kendilerinin umudu yeniden örgütlemek için yola çıktığını söyledi. Duman, "Başka memleket yok, ülkemizden gidemeyiz. Kaçmayacak, korkmayacak, vazgeçmeyeceğiz. Ülkemize, ilçemize kentimize inadına sahip çıkacağız. 31 Mart yerel seçimlerinde geçmişe bir ders geleceğe bir umut vermeliyiz" dedi.

Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ise Gençlik Ofisi ile gençlere yuva olacak bir kapı oluşturduklarını ifade etti. Kaya, "Çünkü gençler maalesef AKP iktidarında barınma, yeme, içme, güvenlik ve eğitim sorunu yaşıyor. Bütün gençleri burada örgütlenmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Buca Gençlik Kolları Başkanı İrem Gökmen de heyecanlarına ortak olan herkese teşekkür ederek, "1 Nisan'da Buca'da gençliğin iktidarını karşılayacağımız güneşli günlerde görüşmek üzere. Başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUCA CEZAEVİ BUCALILARINDIR"

Cemil Tugay'ın sabah saatlerinde Buca'dan başlattığı seçim çalışması, tüm gün sürdü. Buca Cem Evi'ni de ziyaret eden Tugay, Cem Evi Dedesi Hüseyin Gökçe ve Yönetim Kurulu tarafından karşılandı. İnsanların düşünce ve inançlarına sonuna kadar saygı gösteren bir siyasi anlayışa sahip olduklarının altını çizen Tugay, şunları söyledi:

"CHP bu ülkede demokrasi, özgürlük ve hakların savunma alanıdır. Her zaman sizlere yakın olduk, bundan sonra da yakın olacağız. İzmir'in insanlarının inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı bir kent olduğunu biliyoruz."

Buca Cezaevi alanına ilişkin de konuşan Cemil Tugay, "Buca Cezaevi Bucalılarındır. Bir anda alanı sahiplendiler. Buraya bina yapıp yandaşlara dağıtalım kafasındalar. Buna izin veremeyiz. Biz bu şehrin belediye başkanlarıyla insanlarımızın hakkını savunacağız. Oraya bina yapılmasını içimizde doğru bulan kimse yok. Ben diyorum ki bu konuşulmalı ve öncelikle Buca halkına sorulmalı. Siz ne isterseniz o olsun" dedi.

Cem Evi Dedesi Hüseyin Gökçe de Tugay'ın ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"DENİZ TAKSİ İÇİN İSKELELER YAPACAĞIZ"

cemil Tugay, Kızılçullular Kültür ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret etti. Kızılçullular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Öznur, dernek yöneticileri ve üyeleri ile görüşen Tugay, seçildikten sonra yapacağı çalışmaları anlattı. İzmir trafiğini rahatlatacak formülleri paylaşan Tugay, deniz taksi projesini gündeme getirdi. Deniz taksi uygulaması başlatacağını vurgulayan Cemil Tugay, "Bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Küçük küçük bir sürü iskele olacak. Sizi istediğiniz yere bırakacak. Dolmuş, minibüs gibi düşünün. Bunu kullanabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

"KÖRFEZİ TEMİZLEMEK KESİNLİKLE MÜMKÜN"

Dernek üyeleri İzmir Körfezi'nin daha etkin şekilde temizlenmesini istedi. Cemil Tugay da "Benim öncelik verdiğim konuların başında körfez temizliği ile gecekondu görünümlü mahalleler. Bunlar düzelmeden kimse 'İzmir iyi oldu' diyemeyecek. O yüzden bu ikisini çözmemiz lazım. Benim görev sürem bitmeden denizde yüzülebilecek. Arkadaşlarım da 'Öyle söyleme' diyorlar. Daha önce söylediler, inanmayacaklar. O yüzden ben diyorum ki söylemeyecegim, yapalım, siz görün. Denizi temizlemek kesinlikle mümkün. Bunun yolu var. Öncelikle denizin kirlenmemesi lazım. Sonra da yeni sirkülasyon kanallarıyla denizin kendini temizlemesi lazım. Bunların hepsi yapılacak" diye konuştu.

"İZMİR'E TOZ KONDURMAM"

Uzun yıllardır Buca Katlı Pazar Yeri'nin yenilenmesi ve modern hale dönüştürülmesine yönelik taleplerin bulunduğunu anımsatan Tugay, şunları söyledi:

"Bizim hayalimizde İzmir'in en güzel pazar yerini yapmak var. Bize müsaade edin. Ben İzmir'e toz kondurmam. Biri kötü bir şey deyince çok üzülüyorum. Bırakın bize biz yapalım. Size öyle gösterelim. İzmir'in tarihinden gelen bir kalitesi estetiği ve kültürü var. Siz onu yaşatmak için geldiniz. Biz bugüne kadar olanlardan çok daha değerli eserleri birlikte yapacağız."

Kızılçullular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Öznur ise memleketin iyi bir siyasete, İzmir'in de iyi bir hizmete ve hizmetin devamına ihtiyacı olduğunu söyledi.

"İZMİR'İ EGE BÖLGESİ'NİN LİDER KENTİ YAPACAĞIM"

Cemil Tugay, Buca programını Buca Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı ile tamamladı. Burada da yapacağı çalışmaları anlatan Tugay, "İzmir'i Ege Bölgesi'nin lider kenti yapacağım. İzmir halkının nasıl kalkındığını göstereceğiz. Kentin nasıl zenginleştiğini, işsizliğin nasıl azaldığını, ihracatın nasıl arttığını ve daha fazla markanın nasıl çıktığını, yeni iş yerlerinin nasıl açıldığını herkes görecek" dedi.