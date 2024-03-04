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Çeşme Belediyesi ve İzmir Yerel Tohum Derneği işbirliği ile Çeşme'de "Yerel Tohum Takas Şenliği" düzenlendi.

Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, İzmir Yerel Tohum Derneği'nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Can Yücel Tohum Merkezi, Çeşme Belediyesi Tohum Merkezi, Seferihisar Can Yücel Tohum Merkezi, Ödemiş Belediyesi Tohum Merkezi, Turgutlu Yaşam Derneği ve Bornova Belediyesi Tohum Merkezi de stand açıp, yerel tohum dağıttılar. Ziraat Mühendisi Mehmet Pakkaner "Neden Toprak Sağlığı", Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz "Yerel Tohumların Önemi" ve Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner de "Kadim Gelenek; Ay Takvimine Göre Tarım" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Çeşme Halk Oyunları Ekibinin gösterisinin ardından da ekşi maya, sirke anası ve yerel tohumlar vatandaşlara dağıtıldı. Ata tohumundan yetişen sebze, meyve ve endemik bitkilerin yok olmadan gelecek nesillere aktarılması amaçlanan, Çeşme Belediyesi ve İzmir Yerel Tohum Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen Çeşme Yerel Tohum Takas Şenliği vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Dağıtım sırasında izdiham oluştu.

"Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin paket yerel tohumu üreticilerle buluşturmak için yola çıktık"

Etkinliğin ardından bir açıklama yapan İzmir Yerel Tohum Derneği Başkanı Selma Ay, çok güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, "İzmir Yerel Tohum Derneği olarak, Türkiye'nin her yerinde, o yörenin yerel tohumlarının korunması için etkinlikler düzenliyoruz. Yerel tohumların genleri bozulmamalı. Bu amaçla, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin paket yerel tohumu üreticilerle buluşturmak için yola çıktık. Bu, uzun bir süreç olacak. Bir yıl kadar sürecek. 100 bin gönüllümüz ve yaklaşık 50 bin üyemiz ile tohumlar ekildi. Hasat edildi. Tohumluklar alındı. Yerel tohumlar bize ulaştırıldı. Paketlendi ve dağıtmaya başladık" dedi.

"Çok sayıda üreticimizden gelen yerel tohumlar dağıtıldı"

Organik tarıma geçilmesi gerektiğini ve organik ürünlerin satıldığı pazarların kurulması gerektiğini belirten Selma Ay, ""Arkamızda çok değerli akademisyenler var. Ama biz, yerel yönetimlerin ve devletin desteğini daha çok almalıyız. Çeşme'de yaptığımız bu etkinlik çok ilgi gördü. Çok sayıda üreticimizden gelen yerel tohumlar dağıtıldı. Coğrafi işaretli ürünlerin korunmasına da dikkat ediyoruz" diye konuştu.

"Yerli değil, yerel tohum"

Derneklerinin amacı hakkında da bilgi veren Ay, "Yeryüzünde tarım yapılan her karış toprakta yerli değil, yerel tohumların kullanımını artırmak için bu tohumların üretimini desteklemek ve paylaşımına yardımcı olmak amacındayız. Yakın çevremizde, ülkemizde ve tüm dünyada; bilinen üstün özellikleri ile kuşaklar boyu yetişme ortamına uyum sağlamış yerel tohumların korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması; bizim amacımız değil, görevimizdir" diye belirtti. - İZMİR