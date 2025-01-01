Çeşme'de Yılbaşı Eğlencesi - Son Dakika
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Çeşme'de Yılbaşı Eğlencesi

Çeşme\'de Yılbaşı Eğlencesi

Çeşme otelleri yılbaşını %95 dolulukla kapattı, birçok kişi sokaklarda eğlendi.

01.01.2025 15:57
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İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme'deki oteller yılbaşını yüzde 95 doluluk oranıyla kapattı. Restoranlardaki doluluk sebebiyle bazı vatandaşlar yılbaşını sokaklarda eğlenerek geçirdi.

Yeni yılın gelmesiyle beraber yüzbinlerce kişi, soluğu yine İzmir Çeşme'de aldı. İlçenin nüfusu yılbaşı sebebiyle artarken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 95'i aştı. Bölgede hem polis hem de jandarma, ek tedbirlerle tatilcilerin rahat ve huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için önlemler aldı.

Restoranlar doldu, vatandaşlar yeni yıla sokaklarda girdi

Öte yandan, restoranlarda rezervasyon yaptıramayan ve yer bulamayan vatandaşlar da yeni yıla Çeşme sokaklarında girdi. Yüzlerce vatandaş ise müzikler eşliğinde cadde ve sokaklarda oynayarak eğlendi.

Geri dönüşler başladı

Türkiye'nin farklı illerinden Çeşme'ye gelen vatandaşlar ise yeni yılı kutladıktan sonra evlerine geri dönmeye başladı. Vatandaşların bir kısmı sabah saatlerinden itibaren yola çıkarken, bir kısmı ise öğlen vaktinde evlerine dönmeye başladı. Böylece Alaçatı gişelerinde yer yer yoğunluğun oluştuğu da gözlemlendi. Akşam saatlerinde ise vatandaşların büyük oranda Çeşme'yi terk etmesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çeşme'de Yılbaşı Eğlencesi - Son Dakika

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