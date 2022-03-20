Çevre illeri araştırdı, ekmeğin fiyatını sabitledi - Son Dakika
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Çevre illeri araştırdı, ekmeğin fiyatını sabitledi

20.03.2022 00:58
Çevre illeri araştırdı, ekmeğin fiyatını sabitledi

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan halk ekmek fırınında çevre illere göre sabitlendi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan halk ekmek fırınında çevre illere göre sabitlendi. İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik anlayışını örnek aldıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Yılmaz belediyenin; halka ve hakka hizmet olduğunu göstererek, belediyeyi devraldıkları günden itibaren ekmek fırını alanında yenileme çalışması yaptıklarını söyledi. Belediye olarak ilçede günlük 5 bin civarında ekmek üretimi yaptıklarının altını çizen Yılmaz, "Un, elektrik ve fiyatlar üzerinden algı operasyonları yapılıyor. Biz; bu operasyonlara inanmadan AK Parti belediyesi olarak en uygun ekmeği üreterek halkın hizmetine sunuyoruz" diye konuştu. Piyasa ve çevre iller araştırması yapıldıktan sonra ekmek fiyatlarının sabitlendiğini aktaran Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz açıklamasını, "Övünerek söylüyorum. Arkadaşlarıma il merkezi ve çevre iller araştırması yapmalarını söyledikten sonra ekmek fiyatlarını sabitledim. Allah'a şükürler olsun ki en uygun ekmeği kaliteli şekilde halkımıza sunuyoruz" şeklinde tamamladı.

Mucur ilçesinde 2019 yılında 2. kez belediye başkanı seçilen Yılmaz, 1999 yılında ilk kez ilçe merkezinde iki tane ekmek fırını kurmuş 2019 yılında ise yeniden tadilat yaparak fırın alanını da genişletmişti. - KIRŞEHİR

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Atılgan Yılmaz, cumhurbaşkanı, Kırşehir, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çevre illeri araştırdı, ekmeğin fiyatını sabitledi - Son Dakika


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