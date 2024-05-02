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Cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı

KASTAMONU - Kastamonu'da 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, polis ekipleri tarafından uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, "kasten yaralama" suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalandı.Şahsın yapılan üst aramasında bir miktar kannabinoid ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.