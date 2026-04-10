CHP'den Açlık ve Yoksulluk Uyarısı

(SAMSUN) Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

- CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Mart 2026 verileri, Türkiye'deki gelir adaletsizliğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Net asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğu bir düzende 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 32 bin 793 TL, yoksulluk sınırı 106 bin 817 TL. Bu tablo bize şunu söylüyor; bugün ülkemizde asgari ücret alan bir vatandaşımız, henüz maaşını aldığı gün açlık sınırının tam 4 bin 717 TL altında kalmaktadır. Yani AKP iktidarı, milyonlarca emekçimizi 'tam zamanlı çalışıp, tam zamanlı aç kalmaya' mahkum etmiştir" dedi.

CHP Samsun İl Başkanlığı, 'Katlanmak zorunda değilsiniz' kampanyası çalışmalarını Canik'te sürdürdü. Bir zincir market önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Mehmet Özdağ, şunları söyledi:

"TÜİK'e göre Mart 2026 yıllık enflasyonu yüzde 30.87, bağımsız araştırmacıların oluşturduğu ENAG'a göre ise yüzde 54.62. Hangi rakamlara inansak aynı sonuca varıyoruz; enflasyon düşmüyor, vatandaşın alım gücü eriyor. Market fiyatları mart ayında yüzde 4,43 artış gösterdi, birikimli artış şimdiden yüzde 9,83'e ulaştı. Ancak asıl darbe nisan başı itibarıyla geldi. AKP hükümeti Orta Vadeli Plan'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 16'ya düşüreceğini taahhüt etmişti. Yılın ilk üç ayı geride kaldı hem TÜİK hem ENAG rakamları o hedefin şimdiden çok uzağına işaret ediyor. Tam bu tablonun ortasında EPDK, 4 Nisan itibarıyla elektrik ve doğal gaza ortalama yüzde 25 zam yaptı. 8 Nisan'da motorine 7 lira 80 kuruş dev bir zam daha yapıldı. Bu zam doğrudan faturalara yansımakla kalmayacak; üretim maliyetlerinden nakliyeye tüm alanlara yansıması da kaçınılmaz olacak."

"Mart verileri, Türkiye'deki gelir adaletsizliğini gözler önüne seriyor"

Bugün Canik'teyiz çünkü burası Samsun'un merkezi ilçeleri arasında potansiyeli en çok ihmal edilen ilçe. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 973 ilçeyi kapsayan en son Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) verilerine göre Atakum 60'ıncı, İlkadım 91'inci sıradadır; Canik ise 210'uncu sırada kalmaktadır. Aynı şehrin, aynı merkez ilçeleri arasındaki bu 150 sıralık uçurum; işsizliğin, gelir adaletsizliğinin ve merkezi yönetimin yatırım politikalarındaki dengesizliğin somut göstergesidir. Mart 2026 verileri, Türkiye'deki gelir adaletsizliğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Net asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğu bir düzende 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 32 bin 793 TL, yoksulluk sınırı 106 bin 817 TL. Bu tablo bize şunu söylüyor; bugün ülkemizde asgari ücret alan bir vatandaşımız, henüz maaşını aldığı gün açlık sınırının tam 4 bin 717 TL altında kalmaktadır. Yani AKP iktidarı, milyonlarca emekçimizi 'tam zamanlı çalışıp, tam zamanlı aç kalmaya' mahkum etmiştir.

"Samsun'un bereketli ovalarını üretim odaklı kalkınmanın merkezi yapacağız"

Samsun'daki yaklaşık 320 bin emeklimizin büyük bir kısmı da Canik'te yaşam mücadelesi veriyor. İlçemizde her üç haneden birinde tek geçim kaynağı olan emekli maaşı, bugün açlık sınırının dahi altındadır. Bugün Canik halkı pazardan eli boş dönüyorsa, bu bir kader değil, bir politika tercihidir. Bunun adı kötü yönetim değil, halka ihanettir. Tam zamanlı çalışıp, tam zamanlı aç kalmaya katlanmak zorunda değilsiniz. AKP iktidarı bu ülkeyi 23 yıldır yönetiyor. ve bu 23 yıl boyunca, halkın en zor günlerinde iktidarın nerede durduğunu gördük. Pandemi zamanında halkına İBAN gönderen, 6 Şubat depreminde halkı sahipsiz bırakan, 88 milyar liralık deprem vergisinin hesabını veremeyen bu iktidar; şimdi de kendi yarattığı enflasyon krizinde halkın yanında değildir. Kriz anında halkın yanında olmayan bu iktidar, kayırdığı şirketlerin her zaman yanında oldu. Bu krizi halkımız yaratmadı, faturayı neden halkımız ödüyor.

CHP olarak sözümüz nettir; temel gıda maddelerinde KDV sıfırlanacak. Asgari ücret açlık sınırının altında kalmayacak, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Enerji fiyatlandırmasında sosyal tarife ile düşük gelirli haneler korunacak. Samsun'un bereketli ovalarını üretim odaklı kalkınmanın merkezi yapacağız."