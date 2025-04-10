CHP'den Filyos Limanı'na Tepki - Son Dakika
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CHP'den Filyos Limanı'na Tepki

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CHP'li Ertuğrul, Filyos Limanı'nın stratejik projelerde yok sayılmasını eleştirdi.

10.04.2025 16:53
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(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Türkiye'nin en büyük liman projelerinden Filyos Limanı'nın ulaştırma ve lojistik planlarında yer almamasına tepki gösterdi. Ertuğrul, "Filyos yok sayılıyor, stratejik potansiyeli görmezden geliniyor" diyerek, Ulaştırma Bakanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

CHP Zonguldak Milletvekili avukat Eylem Ertuğ Ertuğrul, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde inşa edilen limanın, Türkiye'nin lojistik kapasitesine ciddi katkı sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

25 bin tonluk kapasitesiyle Filyos Limanı'nın, ülkenin kuzey-güney taşımacılık hattı üzerinde stratejik bir merkez konumunda olduğunu söyleyen Ertuğrul, buna rağmen bakanlıkça hazırlanan taşımacılık ve kalkınma planlarında limana yer verilmemesini eleştirdi. Ertuğrul, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Filyos Limanı, Türkiye'nin en büyük üç limanından biri olarak planlandı. Limanın bir kısmı doğal gaz keşfi sonrası Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) devredilerek doğal gaz aktarım merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı bölgeyi ziyaretlerinde, Filyos'un lojistik üs olacağını açıkça ifade etti. Ancak 11 Mart 2025'te açıklanan intermodel taşımacılık strateji planında Filyos'un adı dahi geçmiyor."

"Samsun Limanı Filyos'tan küçük ama plana dahil"

Söz konusu planda yalnızca Samsun Limanı'nın yer aldığını dile getiren CHP'li Ertuğrul, "Samsun Limanı, Filyos'a göre hem daha küçük kapasiteye sahip hem de özel bir şirket tarafından işletiliyor. Buna karşın Filyos Limanı, geniş bir hinterlanda sahip, kara ve hava yoluyla bağlantısı mevcut ve yalnızca 10 kilometrelik bir demiryolu hattı ile ana demiryolu ağına entegre edilebilir. Bu hattın da 2027'de tamamlanması planlanıyor" diye konuştu.

"2053 Lojistik Master Planı'nda da Filyos yok"

Ertuğrul, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan 2053 Türkiye Lojistik Master Planı'nda da benzer bir durumun olduğunu belirterek, "Bu planda, Türkiye genelinde lojistik merkez olarak belirlenecek yerler haritalanmış. Ancak 2035 hedeflerine kadar olan bölümde bile Filyos yer almıyor. Bartın, Karabük ve Zonguldak gibi illere hizmet verebilecek, ciddi ekonomik ve istihdam katkısı sağlayacak bir limanın bu kadar yok sayılması kabul edilemez" dedi.

Konuyu yazılı soru önergesiyle gündeme taşıdı

CHP'li Ertuğrul, Filyos Limanı'nın neden plana dahil edilmediğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na şu soruları yöneltti:

"Filyos Limanı, stratejik taşımacılık planında neden yer almamıştır? Türkiye'nin kuzey-güney transit taşımacılığına katkı sağlayacak bu liman neden Samsun yerine tercih edilmemiştir? Filyos Limanı'nın geleceğiyle ilgili Bakanlık olarak ne gibi planlar yapılmaktadır? 2053 Lojistik Master Planı'nda Filyos'un yer almamasının gerekçesi nedir?"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'den Filyos Limanı'na Tepki - Son Dakika

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