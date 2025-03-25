CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti Özel, "Bu bayram Ankara'da bayramlaşmıyoruz" "Muhalefet ile bayramlaştık, iktidarın yaptığı bu kumpas ile ne bayramlaşacağız" Silivri Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkanı Özgür...

25.03.2025 15:29
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti

Özel, "Bu bayram Ankara'da bayramlaşmıyoruz"

"Muhalefet ile bayramlaştık, iktidarın yaptığı bu kumpas ile ne bayramlaşacağız"

İSTANBUL - Silivri Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkanı Özgür Özel "Bu bayramda Ankara'da bayramlaşmıyoruz. Muhalefet ile bayramlaştık iktidarın yaptığı bu kumpas ile ne bayramlaşacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan'ın ziyaret etti. Yaklaşık 2 saatten fazla süren ziyaret sonrasında Özel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, "Biraz önce Silivri'de dünyanın en tanınmış metropolüne 3 kez artan oylarla belediye başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nu 2 değerli belediye başkanını ve yıllardır hepimizin yerine burada tutuklu bulunan gezi tutuklularından Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettim. Ben içerisinde bulunduğum atmosferden bu durumdan Türkiye'yi yönetenler adına utanıyorum. Onlarda utanmak kalmamış ben utanıyorum. Çünkü onlar bükemedikleri bileği yargı eliyle kırmaya kalkıyorlar" dedi.

"Muhalefet ile bayramlaştık iktidarın yaptığı bu kumpas ile ne bayramlaşacağız"

15 buçuk milyon kişinin CHP'nin kendi içerisinde cumhurbaşkanı adayını belirlediği seçimde oy kullandığını söyleyen Özel, "Bu bayram AK Parti seçmeniyle de MHP seçmeniyle de bayramlaşmaya geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bayrama kadar 16 muhalefet partisiyle Saraçhane ziyaretlerinde bayramlaştı kucaklaştı. Bu bayramda Ankara'da bayramlaşmıyoruz. Muhalefet ile bayramlaştık iktidarın yaptığı bu kumpas ile ne bayramlaşacağız. Gelip de bana bayram şekerini Akın Gürlek mi tutacak? Onun olmazsa olmaz dediği canı ciğeri hakimi bize kolonya mı dökecek. Tüm belde ve köylerde CHP üyeleri ve 15 buçuk milyon neferi bu bayramda bayramlaşacak. Bu bayramın Tayyip Erdoğan'a yeni bir sürprizi olacak. Durmuyoruz şaşırtmaya, güçlenmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti - Son Dakika

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