Özgür Özel\'den 30 araçlık konvoyla deprem mezarlığına ziyaret

Hatay'da deprem mezarlığını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 30 araçlık konvoyu havadan görüntülendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asrın felaketinin yıldönümü öncesi çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. Özel'in ilk ziyareti Defne Belediyesi'ne oldu. Belediye ziyareti sonrası Özel ve 30 araçlık konvoyu, Antakya ilçesinde bulunan deprem mezarlığına geçti. Deprem mezarlığını devasa konvoyla ziyaret eden Özel'in 30 araçlık konvoyu havadan görüntülendi.

CHP Genel Başkanı Özel ile beraberindekiler, mezarlara karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Özel ve beraberindekiler konvoy halinde mezarlıktan ayrıldı. - HATAY