CHP'li Bülbül: Aydın 'Afet Bölgesi' Olmalı

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'da sağanağın ardından zarar gören yerlerin "Afet Bölgesi" ilan edilmesini istedi. Bülbül, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde de çiftçilerin zararının karşılanıp karşılanmayacağını sordu.

Bülbül, Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, Aydın'da etkili olan sağanağın Büyük Menderes Nehri'nde taşkınlara yol açtığını; Söke, Koçarlı, Germencik, İncirliova başta olmak üzere birçok ilçede tarım arazilerinin sular altında kaldığını, tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Bölge ekonomisinin temel dayanağı olan tarımsal üretim ciddi risk altına girdiğini, pamuk ve buğday gibi ürünlerin zarar gördüğünü ifade eden Bülbül, şunları kaydetti:

"Taşkın hayvancılığı da etkilemiş; depoların sular altında kalması nedeniyle yem kaybı yaşandığı, küçükbaş hayvan kayıplarının meydana geldiği kamuoyuna yansımıştır. Ayrıca bazı konutların tahliye edildiği bildirilmiştir. Verimli tarım arazileriyle bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Büyük Menderes Havzası'nda, iklim krizinin etkisiyle geçtiğimiz yıl kuraklık yaşanmasının ardından bu yıl taşkın felaketiyle karşı karşıya kalınması, üreticiler açısından ciddi bir endişe yaratmaktadır."

"Uzun vadeli kuraklık ve taşkın risk yönetim planı çalışması yürütülüyor mu?"

Bülbül, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"Büyük Menderes Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucunda Aydın ili genelinde toplam kaç dönüm tarım arazisi zarar görmüştür? Ürün bazında tahmini verim kaybı oranı yüzde kaçtır? Taşkın nedeniyle zarar gören üretici sayısı kaçtır? Bu üreticilerin kaçı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlıdır? Zarar gören üreticilerin kaçı TARSİM kapsamında sigortalıdır? Sigorta kapsamı dışında kalan üreticiler için doğrudan gelir desteği/zarar telafi desteği planlanmakta mıdır? Telef olan hayvan sayısı kaçtır? Hayvan kaybı ve yem kaybı için üreticilere yönelik ne kadar destekleme yapılması planlanmaktadır? Büyük Menderes Havzası'nda son 10 yıl içinde taşkın önleme, dere ıslahı ve su yönetimi kapsamında hangi projeler hayata geçirilmiştir? Bu projelere ayrılan toplam ödenek/bütçe ne kadardır? Bölgede yaşanan taşkın nedeniyle 'Afet Bölgesi' ilanı değerlendirilmekte midir? Değerlendiriliyorsa hangi ilçeler için planlanmaktadır? Bakanlığınızca iklim krizinin etkilerini dikkate alarak, Büyük Menderes Havzası için uzun vadeli kuraklık ve taşkın risk yönetim planı çalışması yürütülmekte midir?"

"İvedilikle 'Afet Bölgesi' ilan edilmeli"

Bülbül, konuya ilişkin ayrıca yaptığı açıklamada, taşkın nedeniyle bölgede yaklaşık 155 bin dönüm arazinin sular altında kaldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu alanların büyük bölümünde buğday ekili olup, binlerce dönüm üretim alanı zarar görmüştür. Taşkın nedeniyle buğday tarlalarında kök çürümesi riski ortaya çıkmıştır. Geçtiğimiz yıl kuraklıkla mücadele eden ve zor bir sezon geçiren çiftçi, bu yıl verim beklentisi içindeyken yeni bir felaketle karşı karşıya kalmıştır. Taşkın yalnızca tarımsal üretimi değil, hayvancılığı da ağır biçimde etkilemiştir. Yem depoları su altında kalmış, yemler kullanılamaz hale gelmiş, çok sayıda hayvan telef olmuş, bazı yerleşim alanları tahliye edilmiştir."

Hem tarım hem hayvancılık açısından ciddi kayıplara yol açan bu afet karşısında bakanlığın bölgeyi ivedilikle 'Afet Bölgesi' ilan etmesi gerekmektedir. Üreticinin zararı hızla ve şeffaf biçimde tespit edilmelidir. TARSİM kapsamında olmayan, ÇKS'ye kayıtlı bulunmayan üreticilerin zararları da görmezden gelinmemelidir."