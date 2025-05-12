CHP'li Vekil Umut Akdoğan'dan 19 Mayıs İzmir Mitingi Mesajı: Milyonların Katılımını Bekliyoruz

(İZMİR) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP'nin 19 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştireceği mitinge ilişkin, "İzmir'de 19 Mayıs'ta büyük bir miting yapacağız. Birkaç milyon kişinin gelmesini bekliyoruz. İl başkanımız, il örgütümüz, ilçe başkanlarımız, ilçe örgütlerimiz çok verimli çalışmalar yapmış. Bu çalışmaların karşılığını sokakta gördük. On binlerce bayrak tek tek evlere dağıtılmış. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ayakta ve bu miting için büyük bir hazırlık yapılıyor. Biz de buna katkı vermek için geldik. Bu birliğe, beraberliğe, bütünlüğe çok ihtiyacımız olan günlerde İzmir'i çok iyi gördüm" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP'nin 19 Mayıs İzmir mitingi hazırlıkları kapsamında İzmir'e gitti. Partililer ve seçmenler ile buluşan Akdoğan'a CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Ruhsar Seyis Çelik, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve CHP heyeti eşlik etti. Karşıyaka vapurunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akdoğan, İzmir mitingi hakkında bilgi verdi. Akdoğan şunları söyledi:

"İzmir'de 19 Mayıs'ta büyük bir miting yapacağız. Birkaç milyon kişinin gelmesini bekliyoruz. İl başkanımız, il örgütümüz, ilçe başkanlarımız, ilçe örgütlerimiz çok verimli çalışmalar yapmış. Bu çalışmaların karşılığını sokakta gördük. On binlerce bayrak tek tek evlere dağıtılmış. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ayakta ve bu miting için büyük bir hazırlık yapılıyor. Biz de buna katkı vermek için geldik. Çiğli ve Karşıyaka ilçelerimizle temaslarda bulunduk. Şimdi avukat meslektaşlarımızla buluşacağız. Akşam saatlerinde de Kordon'da gençlerle birlikte saz çalıp Türkü söyleyeceğiz. Hem onları mitinge davet edeceğiz hem de birbirimizin sinerjisinden yararlanacağız. Bu birliğe, beraberliğe, bütünlüğe çok ihtiyacımız olan günlerde İzmir'i çok iyi gördüm."

"İktidar destek vermiyor"

İzmir Körfezi'nin temizliğinde mevcut iktidarın destek vermediğini belirten CHP'li Akdoğan, "İktidarın İzmir Körfez'ine destek olmadığı konusunda hemfikir olmamak mümkün değil. Çünkü körfez konusunda kimin neyi yapması gerektiğiyle ilgili sınırlar açık, net. Aslında körfezin temizliği konusunda mevcut iktidarın iş yapıp bizim belediyelerimizin ona katkı vermesi gerekiyor. Bizim belediyelerimiz bu konuda ne yapması konusunda eskiden beri çok açıklar zaten. Yani körfezin temizliği konusunda İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi'nin üstüne ne düşerse, önceki başkanlarımız da şimdi Cemil Bey de bunu yapmaya hazır. Ancak iktidar ve 'biz yapmayacağız, yapmıyoruz. CHP'li belediye yapsın' derse bu görev yetki sorumluluklarını da aşıyor. Mali bütçeyi de aşıyor. Yani Türkiye'deki tek körfez burası değil ki. İzmit Körfezi temizlenirken iktidar yapıyor da İzmir Körfezi temizlenirken niye yapmıyor? İzmit Körfezi'ne ayrı, İzmir Körfezi'ne ayrı muamele yapılamaz. İzmit Körfezi'ni iktidar temizliyor. İzmir'e gelince 'ben yapmam, CHP'li belediye yapsın' diyor. CHP'li belediye maddi imkanı olsa da yapamaz bunu. Yani herkesin bir yetkisi var. Görevliler sorumluluğu var, sınırı var. Dolayısıyla onlar işlerini yapsınlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek vermeye hazırız" dedi.

"Dışarıda olan gençler sokağa çıkmasın isteniyor"

Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan gençlere ilişkin konuşan Akdoğan, "Dışarıda olan gençler sokağa çıkmasın isteniyor. Örneğin 19 Mayıs'ta İzmir mitingine gelmesin isteniyor. Konya'da okuyan genç Konya mitingine gelmesin isteniyor idi. Yozgat Üniversitesi'nde okuyan gence CHP mitingine gitmemesi için bir gözdağı veriliyor idi. Bunlar hep gözdağının bir parçası. Türkiye maalesef içinde bulunduğu koşullarda bu gözdağıyla yürüyor ama gençlerimizin tavrı çok açık, çok net. Gençlerin ailelerinin tavrı çok açık, çok net. Hiçbiri geri adım atmıyorlar. Çünkü bir santim eğilirsek, bir sözü eksik söylersek, bir adım geri gidersek iktidar Türkiye'deki bütün toplum kesimlerine diz çöktürür. Gençler, aileleri, kadınlar, çalışanlar, memurlar herkes bu büyük mücadelenin amacının farkında ve kimse bir adım geri gitmiyor. Onun için iktidar beyhude bir çaba içerisinde bu işin sonunda cezaevinde olsa bu ülkenin özgürlüğü için herkes çalışacak" şeklinde konuştu.

"İzmir halkı Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinden memnun"

Akdoğan, İzmir'deki hizmet eksikliği nedeniyle hükümetin bir operasyon yapacağı yönündeki iddialara şöyle yanıt verdi:

"İzmir'de çöplerin toplanmaması vesaire gibi şikayetler çok spesifik yerlerde olabilir ama İzmir halkının Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinden memnun olduğunu görüyoruz. Nerede görüyoruz? Sandıkta görüyoruz. Ama hani çöp toplanmadı diye operasyon olur mu? Vallahi dün bir haber vardı. Sağlık Bakanlığı obeziteyle mücadele edecekmiş. Bel çevresinin genişliği bilmem kaç santimden geniş olanları sağlık kuruluşları almayacakmış diye. O açıdan bile gözaltına tutuklama olabilir Sağlık Bakanlığı'nın şikayeti üzerine. Herhalde öyle bir şey olursa da ilk önce bana meclise fezleke gelir diye düşünüyorum. Bunlar akıllarını yitirmişler yani. İzmir'le ilgili böyle bir duyum, böyle bir beklenti, böyle bir öngörü, böyle bir korku, böyle bir telaş bizde yok."