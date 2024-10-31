CHP Mersin'de Kayyuma Karşı Eylem Düzenledi

Yerel

Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ açıkladı

Narin cinayetinde itirafçının keşif görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Gonca Vuslateri\'nin dans sahnesi olay oldu

(MERSİN) - CHP Mersin İl Örgütü, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasını protesto etti.

CHP Mersin İl Örgütü'nün çağrısıyla Özgür Çocuk Parkı'nda düzenlenen eyleme DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, DEM Partili Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile farklı siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Eylemde 'Hak hukuk adalet', 'Kurtuluş yok tek başına', 'Faşizme karşı omuz omuz omuza' şeklinde sloganlar atıldı.

Şafak operasyonu ve yandaş medya dezenformasyon süreçlerinin FETÖ taktiklerine benzediğini ifade eden CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise "Kayyumlara teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.